فاکتورهای میلیونی بخش کرونا/ شاید از این هفته هزینه ها کمتر شود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شیوع کرونا در کشور از اسفند ماه سال گذشته شاید هم از بهمن ماه در کشور پدیدار شد. و حالا با گذشت ۱۰ ماه از سال همچنان بی رحمانه پیش می‌رود. در جولان کرونا مدام علاوه بر پروتکل‌های بهداشتی داروهای مصرفی نیز تغییر می‌کند. تا جایی که امروز بیشتر شرکت‌های بیمه‌ای از زیر بار قیمت این دارو ها شانه خالی می‌کنند.

در اولین ماهی که بیماران بستری کرونا در بیمارستان‌ها بستری می‌شدند درباره هزینه‌های دارویی و درمانی حرف درمیان نبود. همه چیز تحت حمایت بیمه‌ها بود و حتی گفته می‌شد که درمان رایگان است. اما با گذشت مدتی مشخص شد نه تنها درمان رایگان نیست بلکه بیمارستان‌ها فاکتورهایی نجومی را به بیماران برای ترخیص ارائه می‌دهند. این در حالی است که حتی برخی از پزشکان نسخه‌هایی می‌پیچیدند که دارو را فقط می‌توانستی از بازار سیاه و یا ناصر خسروی تهران به دست آورد.

سعید، چند روزی می‌شود که مادر بزرگش را در بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند از دست داده است. و البته دایی او نیز هنوز بستری است. سعید و خانواده اش وقتی برای تحویل گرفتن جسم بی جان مادربزرگ به بیمارستان می‌روند. فاکتوری به آنها تحویل می‌شود که داغ داغی که دیده‌اند را گرم‌تر می‌کند.

جمع فاکتور حدود ۱۰ میلیون تومان شده است. دستشان نیز به جایی بند نیست. مسئول حسابداری بیمارستان می‌گوید: بیشترین قیمت مربوط به داروهایی است که برای مادربزرگتان مصرف شده است و این داروها تحت حمایت شرکت‌های بیمه گر نیست.

هزینه‌های کمر شکن کرونا

بهادری از شهروندان شهرستان بشرویه است. او برادرش را برای بستری به بیرجند آورده چون به نظرش شرایط در بیرجند مناسب‌تر است. البته به او گفته شده می‌تواند در بیرجند به مطب متخصص عفونی مراجعه کند شاید بتواند خودش و برادرش ویزیت شوند و دارویی بهتر دریافت کنند.

در زمان ترخیص برادرش با فاکتور ۹ میلیون تومانی مواجه می‌شود. و در عین ناباوری به او گفته می‌شود، هیچ تخفیفی وجود ندارد.

او می‌گوید: شرایط سخت بیماری برای همراهان و بیمار از یک سو و این مبلغ‌ها از سوی دیگر کل زندگی فرد را به هم می‌ریزد. نمی‌دانید با چه بدبختی این پول را تهیه کردم و بیمارم را مرخص کردم.

مانند سعید و بهادری در ماجرای ترخیص‌های چند میلیونی کم نیستند. به قول یکی دیگر از هم استانی‌ها حداقل کاش بیمارمان زنده می‌ماند و این همه پول پرداخت می‌کردیم.

اکبری ادامه می‌دهد: البته من بیمه تکمیلی دارم فاکتورها را از بیمارستان تحویل گرفتم نمی دانم چه مقدار از ۵ میلیون هزینه‌ای که پرداخت کردم را به من برگشت خواهند داد.

وی بیان داشت: در این شرایط کرونایی که بسیاری از مشاغل تعطیل و یا اوضاع بازار کساد شده است پرداخت این هزینه‌های میلیون برای بسیاری از افراد کمر شکن شده است.

بیمه‌ها هزینه‌های دارویی را قبول ندارند

رئیس سازمان غذا و داروی خراسان جنوبی در پاسخ به گرانی داروهای کرونا به مهر می‌گوید: این داروها مشمول بیمه نیستند. به عنوان مثال بیمه نیروهای مسلح دو دارو را قبول داشتند. و دو داروی دیگر را تحت پوشش قرار ندادند.

دکتر غلامرضا آهنی می‌افزاید: خوشبختانه شورای عالی بیمه این داروها را پذیرفته و مشمول بیمه می‌شوند.اما این به معنی این نبوده که در بیمارستان‌ها پول دارو از بیمار گرفته نشود. اتفاقاً این پول وارد چرخه تحول سلامت می شده و در واقع از کاهش فرانشیز پول آن پرداخت می شده است و بابت اینها بیشتر از درصدی که باید گرفته شود گرفته نمی شده است.

وی ادامه می‌دهد: گاهی اوقات برخی از همکاران ما چند نوع دارو را تجویز می‌کنند و یا به بیمار گفته می‌شود فلان دارو را بروید از بازار تهیه کنید. یا خود بیمار متقاضی هست که داروها را برای خودش تهیه کند.

به گفته وی یکی از دغدغه‌های مسئولان دانشگاه علوم پزشکی این است که برگشت پول به بیمارستان‌ها نیست نه از طرف بیمار نه از طرف بیمه‌ها که خود مشکلی بزرگ است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اعلام می‌کند: ما به صورت هفتگی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان پول همین داروهای مربوط به کرونا را پرداخت می‌کنیم که با احتساب لوازم حفاظت فرد بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در هفته بابت مبارزه با کرونا هزینه می‌شود.

آهنی اضافه می‌کند: الان بیشترین دارویی که استفاده می‌شود. «رمدسیویر» است تقریباً در یک مرحله‌ی توزیع این دارو در استان که بر اساس آمار بیماران بستری است بیش از هزار و ۵۰۰ واحد به استان اختصاص داده شده اما کسی بخواهد بیشتر از یک یا دو دارو استفاده کند با بحث دیگری رو به رو هستیم.

از این هفته اوضاع تغییر می‌کند

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با مهر از حمایت این بیمه در بحث دارویی خبر داده و می‌گوید: از این هفته بر اساس لیستی که مشخص شده داروهای کرونا نیز تحت حمایت بیمه سلامت قرار می‌گیرد.

محمدعلی اربابی در خصوص می‌افزاید: هزینه‌های دارویی این بیماری تا قبل از این تحت حمایت بیمه سلامت نبوده است اما با پیگری های انجام شده از این پس این بیمه نیز داروهای مصرفی برای کرونا را تحت پوشش قرار می‌دهد.

هر چند همه گفته‌ها حاکی از روند مثبت کاهش هزینه‌های درمان برای بیماران کرونای است اما باید صبر کرد و دید آیا آنچه گفته می‌شود محقق خواهد شد.