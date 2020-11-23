«جبهه النصره» ۳۱ مرتبه مناطق کاهش تنش در سوریه را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پایگاه «حمیمیم» که مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه به شمار می رود، بیانیه ای را در خصوص حملات گسترده تروریست های تکفیری جبهه النصره به مناطق کاهش تنش در نقاط مختلف سوریه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این مرکز در بیانیه خود تأکید کرد که تروریست های تکفیری جبهه النصره طی چند روز گذشته ۳۱ مرتبه مناطق کاهش تنش در نقاط مختلف سوریه را هدف حملات خود قرار داده اند.

مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه در این خصوص اعلام کرد که جبهه النصره ۱۴ حمله را به مناطق کاهش تنش در استان ادلب ترتیب داده است. به گفته این مرکز، جبهه النصره همچنین ۳ حمله را در استان حلب ترتیب داده است.

مرکز مذکور همچنین عنوان کرده است که استان لاذقیه نیز ۱۲ مرتبه توسط تروریست های تکفیری جبهه النصره هدف حمله قرار گرفته است. این درحالی است که حملاتی نیز توسط جبهه النصره به استان حماه انجام شده است.