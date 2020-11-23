تردد وسایل نقلیه در گناباد ۹۰ درصد کاهش یافت

حامد قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی دو روز از اجرای طرح محدودیتهای کرونایی، تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی و معابر عمومی شهری شهرستان گناباد بیش از ۹۰ درصد کاهش داشته است.
فرماندار گناباد با بیان اینکه دوربینهای هوشمند در سطح شهر، خودروهای در حال تردد از ساعت ۲۱ تا چهار بامداد را شناسایی و جریمه میکنند، افزود: تردد خودروهای خارج از ضوابط اجرای طرح محدودیتهای کرونایی بین شهری هم توسط چهار دوربین در مسیرهای ورودی به شهرستان گناباد، شناسایی و اعمال قانون خواهند شد.
وی با تاکید بر اجرای دقیق محدودیتهای کرونایی، افزود: سلامت عمومی اهمیت زیادی دارد و نمیگذاریم که برخی اشخاص با بی مبالاتی خود و رعایت نکردن محدودیتها و شیوهنامههای بهداشتی، آن را به خطر بیندازند.
قربانی با بیان اینکه از آغاز موج سوم کرونا در این شهرستان، تاکنون ۸۰ نفر از مردم در اثر ابتلا به این بیماری جان باختهاند، عموم مردم را به رعایت شیوهنامههای بهداشتی توصیه کرد و افزود: اصناف و گروههای شغلی دو، سه و چهار به دلیل اهمیت محدودیتهای کرونایی، واحدهای صنفی خود را تعطیل کردهاند که این اقدام بسیار ارزنده و قابل تقدیر است.
موارد بستری کرونایی در بیمارستان گناباد به زیر ۱۰۰ رسید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود دو ماه است که همزمان با سراسر کشور، شاهد افزایش موارد ابتلا و فوت ناشی از کرونا هستیم که علت آن مواردی همچون عدم رعایت شیوهنامههای بهداشتی در مراودات اجتماعی، برگزاری مراسم به مناسبتهای مختلف، بازگشایی مدارس و ... است.
جواد باذلی با بیان اینکه در دو هفته اخیر تا مرز ۱۶۰ بیمار بستری در بیمارستان علامه بهلول گنابادی هم پیش رفتیم، بیان کرد: خوشبختانه با افزایش موارد رعایت شیوهنامههای بهداشتی توسط مردم، عدم برگزاری مراسم و شرکت در تجمعها، استفاده از ماسک و رعایت مسائل بهداشتی فردی پس از چند هفته، تعداد بیماران بستری مبتلا به کووید ۱۹ به زیر یکصد نفر رسید.
وی با تاکید بر اینکه ادامه این روند و کاهش سیر نزولی این بیماری ارتباط مستقیمی به مردم دارد، گفت: شهروندان محترم فرصت دو هفتهای محدودیتهای جدید کرونایی را غنیمت بشمارند و با پرهیز از ترددهای غیرضروری و دورهمیها، رعایت شیوهنامههای بهداشتی و استفاده ۱۰۰درصدی از ماسک، حوزه سلامت را در مقابله با کرونا یاری کنند.
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