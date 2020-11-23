صادرات ۶۹۲ میلیون دلاری به آسیای میانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، بهروز الفت با بیان این خبر افزود: از میان ۱۲ کشور مشترک المنافع، صادرات ایران به ترتیب به کشورهای بلاروس، اوکراین، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و مولداوی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و به کشورهای گرجستان، ترکمنستان، ارمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و آذربایجان با کاهش روبرو بوده است.

وی ادامه داد: شیوع ویروس کرونا و سختگیری‌های شدید بهداشتی و مسدود شدن مرزها در برخی کشورها و اختلافات مرزی کشورهای آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ و تحریم‌های ظالمانه غرب، در کاهش صادرات کشورمان به کشورهای مشترک‌المنافع مؤثر بوده که امید است با رفع این مشکلات صادرات به این منطقه همانند سال‌های گذشته رونق گیرد.

کاهش ۲ درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته

مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا یادآور شد: واردات ایران از کشورهای مشترک المنافع در شش ماه نخست امسال حدود ۸۱۱ میلیون دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است و تنها واردات از روسیه و اکراین به دلیل وارد کردن اقلام اساسی کشاورزی اندکی افزایش داشته است.