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۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۳۴

صادرات ۶۹۲ میلیون دلاری به آسیای میانه

صادرات ۶۹۲ میلیون دلاری به آسیای میانه

مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت گفت: در ۶ ماهه نخست امسال صادرات ایران به ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، ۶۹۲ میلیون دلار به کشورهای مشترک‌المنافع صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، بهروز الفت با بیان این خبر افزود: از میان ۱۲ کشور مشترک المنافع، صادرات ایران به ترتیب به کشورهای بلاروس، اوکراین، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و مولداوی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و به کشورهای گرجستان، ترکمنستان، ارمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و آذربایجان با کاهش روبرو بوده است.

وی ادامه داد: شیوع ویروس کرونا و سختگیری‌های شدید بهداشتی و مسدود شدن مرزها در برخی کشورها و اختلافات مرزی کشورهای آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ و تحریم‌های ظالمانه غرب، در کاهش صادرات کشورمان به کشورهای مشترک‌المنافع مؤثر بوده که امید است با رفع این مشکلات صادرات به این منطقه همانند سال‌های گذشته رونق گیرد.

کاهش ۲ درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته

مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا یادآور شد: واردات ایران از کشورهای مشترک المنافع در شش ماه نخست امسال حدود ۸۱۱ میلیون دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است و تنها واردات از روسیه و اکراین به دلیل وارد کردن اقلام اساسی کشاورزی اندکی افزایش داشته است.

کد مطلب 5078475

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