  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۳

تعدادی از مدیران جشنواره «موج» کیش حکم گرفتند

تعدادی از مدیران جشنواره «موج» کیش حکم گرفتند

تعدادی دیگر از مدیران چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «موج» کیش از سوی ابراهیم حصاری دبیر جشنواره، حکم گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم موج «کیش»، ابراهیم حصاری دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «موج» کیش در احکامی تعدادی دیگر از مدیران این رویداد سینمایی را منصوب کرد.

بدین ترتیب مهرداد ایاز به عنوان مدیر اجرایی، زهره زمانی به عنوان مدیر کارگاه و آموزش، هادی علی‌پناه به عنوان مدیر هنری، میدیا کیاست به عنوان مدیر سایت و فضای مجازی، عباس دوست‌قرین به عنوان مدیر انتشارات، حسین محروقی به عنوان مدیر هماهنگی و ساحل خالقی‌منش به عنوان مدیر تشریفات حکم گرفتند.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «موج» کیش در ۲ بخش سفر و گردشگری و نگاه ویژه: دریا از ۲۸ بهمن لغایت ۱ اسفند ۱۳۹۹ در جزیره کیش برگزار می شود.

کد مطلب 5078492
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها