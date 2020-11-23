تعدادی از مدیران جشنواره «موج» کیش حکم گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم موج «کیش»، ابراهیم حصاری دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «موج» کیش در احکامی تعدادی دیگر از مدیران این رویداد سینمایی را منصوب کرد.

بدین ترتیب مهرداد ایاز به عنوان مدیر اجرایی، زهره زمانی به عنوان مدیر کارگاه و آموزش، هادی علی‌پناه به عنوان مدیر هنری، میدیا کیاست به عنوان مدیر سایت و فضای مجازی، عباس دوست‌قرین به عنوان مدیر انتشارات، حسین محروقی به عنوان مدیر هماهنگی و ساحل خالقی‌منش به عنوان مدیر تشریفات حکم گرفتند.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «موج» کیش در ۲ بخش سفر و گردشگری و نگاه ویژه: دریا از ۲۸ بهمن لغایت ۱ اسفند ۱۳۹۹ در جزیره کیش برگزار می شود.