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۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۱

معاون وزیر علوم خبر داد:

رایزنی با نمایندگان مجلس برای تسهیل پیاده سازی آمایش آموزش عالی

رایزنی با نمایندگان مجلس برای تسهیل پیاده سازی آمایش آموزش عالی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از رایزنی با نمایندگان مجلس برای هماهنگی و همراهی آنها با اجرای طرح پیاده سازی آمایش آموزش عالی و طرح ساماندهی آموزش عالی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسلامی پناه صبح امروز در نشست مجازی رؤسای دانشگاه‌های معین کشور با موضوع «آئین نامه پیاده سازی آمایش آموزش عالی کشور و مدیریت استانی مؤسسات آموزش عالی کشور» گفت: باید در رابطه با اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی و آمایش آموزش عالی، نمایندگان مجلس را توجیه کنیم که اگر این طرح به خوبی اجرا شود به نفع سیستم آموزش عالی و استان ها خواهد بود و عوارض ناشی از اجرای طرح را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: طرح آمایش آموزش عالی سال ۹۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و با توجه به اینکه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است بنابراین قانونی بوده و به دانشگاه ها ارجاع داده شده است و با توجه به اینکه طرح آمایش آموزش عالی و طرح ساماندهی آموزش عالی همزمان درحال اجرا است ممکن است تعارضاتی ایجاد شود که به تدریج اصلاح می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با بیان اینکه وزارت علوم پشتیبان دانشگاه ها در اجرای طرح های مذکور است افزود: سعی ما این است طوری اختیارات تفویض شود که با قوانین بالادستی تعارضی نداشته باشد تا مشکلی برای دانشگاه های معین در ارتباط با اجرای طرح های مذکور ایجاد نشود.

کد مطلب 5078783
زهرا سیفی

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