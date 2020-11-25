جمعه ها شنونده مسابقه «کتابستان» از رادیو فرهنگ باشید

به گزارش خبرنگار مهر، رویا ولی زاده تهیه کننده مسابقه «کتابستان» گفت: برنامه «کتابستان» جمعه ها از ساعت ۱۴:۳۰ به همت گروه کتاب رادیو فرهنگ با موضوع کتاب و کتابخوانی روی آنتن رادیو فرهنگ می رود.
وی ادامه داد: در «کتابستان» ناشران علاقهمند میتوانند جدیدترین آثار خود را رایگان در برنامه معرفی کنند و علاوه بر معرفی کتاب، مسابقه کتابخوانی نیز برگزار می شود.
ولی زاده درباره روند برگزاری این مسابقه بیان کرد: با «کتابستان» همراه با شرکت کنندگان به هر شهر و استانی سفر می کنیم. فارس، زنجان، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران، یزد، کرمان، اصفهان و سمنان مقصد سفرهای ما در این برنامه است که شرکت کنندگان با نویسندگان هر استان آشنا میشوند.
این تهیه کننده ادامه داد: سه گروه شرکت کننده، هر کدام از یک استان به صورت تلفنی با یکدیگر رقابت دارند تا خط پایان مسابقه با امتیاز هرکدام مشخص شود.
وی افزود: مسابقه «کتابستان» با تاکید بر بخش های متنوعی از پرسش های مربوط به حوزه کتاب، در یک بعد از ظهر جمعه، سعی در سرگرم کردن مردم و دعوت از آنها برای در خانه ماندن دارد.
ولی زاده به بخش «کتاب فیلم» اشاره کرد و گفت: در قسمتی از این برنامه، بخش هایی از فیلم هایی که فیلمنامه آنها از یک کتاب نوشته یا اقتباس شده و یا در فیلم درباره یک کتاب خاص صحبت می شود پخش شده و مسابقه دهندگان باید به نام اثر اشاره کنند.
تهیه کننده «کتابستان» در پایان عنوان کرد: یک سوال پیامکی هم برای شنوندگانی که امکان شرکت کردن در مسابقه تلفنی برای آنها فراهم نشده در نظر گرفته شده تا از این طریق در برنامه مشارکت داشته باشند.
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