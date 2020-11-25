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۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۵

جمعه ها شنونده مسابقه «کتابستان» از رادیو فرهنگ باشید

جمعه ها شنونده مسابقه «کتابستان» از رادیو فرهنگ باشید

برنامه «کتابستان» در قالب مسابقه زنده به مدت ۹۰ دقیقه جمعه ها از رادیو فرهنگ پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رویا ولی زاده تهیه کننده مسابقه «کتابستان» گفت: برنامه «کتابستان» جمعه ها از ساعت ۱۴:۳۰ به همت گروه کتاب رادیو فرهنگ با موضوع کتاب و کتابخوانی روی آنتن رادیو فرهنگ می رود.

وی ادامه داد: در «کتابستان» ناشران علاقه‌مند می‌توانند جدیدترین آثار خود را رایگان در برنامه معرفی کنند و علاوه بر معرفی کتاب، مسابقه کتابخوانی نیز برگزار می شود.

ولی زاده درباره روند برگزاری این مسابقه بیان کرد: با «کتابستان» همراه با شرکت کنندگان به هر شهر و استانی سفر می کنیم. فارس، زنجان، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران، یزد، کرمان، اصفهان و سمنان مقصد سفرهای ما در این برنامه است که شرکت کنندگان با نویسندگان هر استان آشنا می‌شوند.

این تهیه کننده ادامه داد: سه گروه شرکت کننده، هر کدام از یک استان به صورت تلفنی با یکدیگر رقابت دارند تا خط پایان مسابقه با امتیاز هرکدام مشخص شود.

وی افزود: مسابقه «کتابستان» با تاکید بر بخش های متنوعی از پرسش های مربوط به حوزه کتاب، در یک بعد از ظهر جمعه، سعی در سرگرم کردن مردم و دعوت از آنها برای در خانه ماندن دارد.

ولی زاده به بخش «کتاب فیلم» اشاره کرد و گفت: در قسمتی از این برنامه، بخش هایی از فیلم هایی که فیلمنامه آنها از یک کتاب نوشته یا اقتباس شده و یا در فیلم درباره یک کتاب خاص صحبت می شود پخش شده و مسابقه دهندگان باید به نام اثر اشاره کنند.

تهیه کننده «کتابستان» در پایان عنوان کرد: یک سوال پیامکی هم برای شنوندگانی که امکان شرکت کردن در مسابقه تلفنی برای آنها فراهم نشده در نظر گرفته شده تا از این طریق در برنامه مشارکت داشته باشند.

کد مطلب 5080289

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