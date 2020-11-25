کاهش تولید دلیل افزایش قیمت تخم مرغ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ناصر نبی پور با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری از کیلویی ۱۲ هزار تومان به ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافته است، افزود: در پنج روز گذشته دولت قیمت هر کیلوگرم ذرت را از ۱,۵۰۰ تومان به ۱,۷۰۰ تومان و هر کیلوگرم سویا را از کیلویی ۲۷۰۰ به ۳,۲۲۰ تومان افزایش داده و البته این در حالی است که از کل سهمیه مرغداران فقط ۵۰ درصد را تحویل واحدهای تولیدی داده است.

وی گفت: تأمین نشدن سهمیه نهاده‌های دولتی سبب ایجاد کمبود و کاهش تولید در واحدهای مرغ تخم گذار شده است، زیرا مرغداران مرغ‌های خود را به کشتارگاه تحویل می‌دهند.

نبی پور با اشاره به اینکه بروز بیماری نیوکاسل نیز در برخی واحدهای مرغداری سبب کاهش تولید بوده است، ادامه داد: شایعه صادرات نیز دلیل دیگر افزایش قیمت است درحالیکه ما روزانه ۲۵۰ تن مازاد تولید در کشور داریم و روزانه ۱۰۰ تن صادرات انجام می‌شود بنابراین صادرات بی رویه کذب است.

سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن گفت: مرغداران باید برای رفع کمبود نهاده به بازار آزاد مراجعه کنند که البته به دلیل قیمت‌های بسیار بالا توان مالی برای خرید از بازار آزاد وجود ندارد، زیرا یک کامیون سویا با قیمت مصوب ۳۲ میلیون تومان می‌شود در حالی که در بازار آزاد باید ۱۶۵ میلیون تومان پرداخت کنیم و پرداخت این رقم برای مرغدار امکان پذیر نیست.