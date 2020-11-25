ساخت باغ ایران زمین درکیش فرصتی برای معرفی فرهنگ ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، هدف از ساخت باغ ایران زمین، که درقالب نقشه ایران با وسعتی بالغ بر ٥٠ هکتار در یکی از نقاط ساحلی کیش جانمایی شده است،سرزندگی اقتصادی و توسعه جزیره، ایجاد ظرفیتی نو برای سرمایه گذاری ملی و محلی و معرفی فرهنگ ایرانی در عرصه بین المللی است.

در ساخت پارک ایران زمین معرفی عناصر هویتی کشورمان مد نظر است، که در سه مبحث تنوع اکولوژیکی ایران، تنوع الگوی زیست انسانی و بخش تاریخی به نمایش در می آید.

بر اساس این گزارش اجرای این طرح از نظر توسعه محیطی فرصتی نو و پایدار برای معرفی ارزشهای بومی ایران زمین در جزیره کیش است تا گردشگران داخلی و خارجی به ویژه نسل جوان هنگام سفر به این مقصد گردشگری ملی و بین المللی، با ریشه های فرهنگی و ارزشهای ملی ایران پهناور بیشتر آشنا شوند.

غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ساخت باغ ایران زمین در کیش را ظرفیت سازی بسیار خوبی برای جزیره عنوان کرد و افزود: اگر کشورهای عضو اکو در این طرح مشارکت داشته باشند، فرصت طلایی برای معرفی فرهنگ و تمدن ما در سطح بین المللی فراهم می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن اشاره به همه جانبه نگری طرح در حوزه های مختلف بر لزوم توجه همزمان به دو مقوله سرعت و کیفیت تاکید کرد و گفت: همزمان با طرح جامع گردشگری کیش اجرای طرح هایی مانند باغ ایران زمین نیز باید مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: درجهت ارتقاء سطح کیفی این مجموعه گردشگری ، با استفاده از توانمندی سرمایه گذاران مجرب استان های کشور، طرح های پیشنهادی اولیه در قالب کاتالوگ جمع آوری و بررسی می شود.

مظفری با تاکید بر اینکه در اجرای باغ ایران زمین، تدوین بسته های اقتصادی برای سازمان منطقه آزاد کیش در اولویت است عنوان کرد: شرایط باید به گونه ای مهیا شود که فضای رقابتی بین بهترین سرمایه گذاران کشور ایجاد و از 30 استان کشور، مجموعه های اقامتی و رستوران های متناسب با اقلیم هر استان و منطقه در نقشه طراحی و اجرا شود.

وی با بیان اینکه تاکید ما بر مدت اجرای طرح و مدیریت آن و انطباق طرح نهایی با طرح جامع کیش است گفت: با تدوین بسته های جذاب سرمایه گذاری و تعیین فضاهای متنوع، سرمایه گذاران علاقمند می توانند در این پروژه کلان سرمایه گذاری کنند . بحث نگهداری فضا های مرتبط با هربخش و اقلیم نیز به خود سرمایه گذار واگذار می شود و شرکت عمران و خدمات کیش نیز نقش نظارتی خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خواستار تسریع روند بررسی کارشناسی طرح و اعلام جمع بندی نهایی با احتساب موارد مد نظر معاونت های سازمان شد، تا معاونت عمرانی و شرکت عمران و خدمات کیش بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن مراحل اجرایی را آغاز کنند.

همچنین ناصر آخوندی سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش اجرای این پروژه بزرگ را حرکتی مطلوب در جهت رونق اقتصادی، درآمدزایی و ایجاد ثروت درجزیره کیش برشمرد و پیشنهاد کرد با ارائه فراخوان در رسانه ها فرصت مشارکت در این طرح بزرگ برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران کشور فراهم شود.

علی مقدس زاده معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش نیز این طرح را بسیار قوی برشمرد و بر لزوم توجه به برنامه زمانبندی تاکید کرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از توجه به موضوع مهم بوم گردی سنتی و تمامیت ایران عنوان کرد: در اجرای طرح "باغ ایران زمین" المان های بومی استان ها در نظر گرفته شده که خلاء بوم گردی سنتی در کیش را جبران خواهد کرد و موجب تجربه ای دلچسب از تنوع اقلیم ها در کیش می شود.

به گفته مشاور این طرح "پارک موضوعی ایران زمین" فضای گردشگری پایداری است که با معرفی نشانه های هویت تاریخی و جغرافیایی ایران، از طریق ارزش های فرهنگی، اجتماعی و بومی این سرزمین در مقیاس جزیره کیش؛ به عنوان عنصری کارآمد و همه شمول در سناریوی گردشگری این جزیره عمل خواهد کرد.

بر اساس این گزارش با توجه به رویکرد سازمان منطقه آزاد کیش و لزوم ارتباط موضوعی این طرح با موقعیت جغرافیایی کیش ، دو محور جذب سرمایه گذار و تقویت هویت محلی جایگاه ویژه داشته و ارتباط این موضوع با چشم انداز توسعه کیش حفظ می شود.

همچنین مخاطب شناسی دقیق برای طراحی و ساخت این باغ ،نقش و جایگاه آن در سناریوی گردشگری کیش، رابطه منطقی بین مفهوم و مساحت ، ظرفیت پذیرش و زیرساخت های عمرانی در کنار برنامه ریزی های گردشگری و بوم گردی در نظر گرفته شده و در حال بررسی است.

گفتنی است از آنجا که مباحث حوزه اقتصادی در این طرح بسیار مهم است، چگونگی جذب سرمایه گذاران، مشارکت و ادامه همکاری ها، اجرای طرح های بزرگ بوم گردی و محلی مربوط به استان های کشور،جذب مخاطبان خاص برای تمامی ایام سال، چگونگی زندگی روز و شب پارک، استفاده از فناوری های نوین برای نسل جوان، راه اندازی تورهای دانشجویی و گردشگری و بسیاری از مطالب توسعه ای با هدف درآمد زایی ازجمله مواردی است که دراجرای طرح مد نظرقرارمی گیرد.