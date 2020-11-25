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۵ آذر ۱۳۹۹، ۲۲:۲۹

فرمانده سپاه ثارالله کرمان:

نیروهای مسلح درگیر جناح بندی‌های حزبی نمی‌شوند

نیروهای مسلح درگیر جناح بندی‌های حزبی نمی‌شوند

کرمان - فرمانده سپاه ثارالله کرمان گفت: درگیر جناح بندی‌های حزبی و گروهی که عمدتاً موجب متضرر شدن مردم می‌شود، نیستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی عصر چهارشنبه در دیدار فرماندهان ارشد ارتش استان کرمان با سردار معروفی فرمانده سپاه ثارلله استان کرمان ضمن تبریک روز و هفته بسیج توسط امام خمینی (ره) محضر همه بسیجیان استان، افزود: سپاه خانه شما و ارتش خانه ما است و هیچ احساس غربتی نسبت به ارتش جمهوری اسلامی ایران نداریم و شناخت درستی هم از فرماندهان ارتش داریم لذا دارای ارتش مکتبی و ولایی هستیم.

وی با بیان این مطلب که امروز روحیه بسیجی و انقلابی را در ارتش شاهد هستیم که اگر این روحیه نبود ارتش نمی‌توانست در یک زمان کم دارای یک سیستم هوایی و پروازی قدرتمندی باشد، عنوان کرد: یا در نیروی دریایی راهبردی اقدامات سازندگی انجام شده است و امروز شاهد توسعه هماهنگی و آمادگی ارتش هستیم.

سردار معروفی با اشاره به اینکه سپاه و ارتش دارای هماهنگی و وحدت خوبی هستند، ابراز داشت: ما ارتش را با صیاد، بابایی و شیرودی می‌شناسیم و شما هم سپاه را با حاج قاسم می‌شناسید که همگی تبعیت از رهبری و ولایت دارند، اظهار کرد: این بزرگان همگی مایه افتخار سپاه و ارتش هستند و امروز شهید سلیمانی باعث شرف جهان اسلام بود عضو نیروهای مسلح مکتبی ما هست و همه ما به صیاد افتخار می‌کنیم.

وی با بیان این مطلب که با این توسعه‌ای که در زمینه تجهیزات و نیروی انسانی به قرارگاه منطقه جنوب شرق دادهشده است، باعث افتنخار ما است، ابراز داشت: امروز درصورت احساس نیاز در منطقه و استان اولین گروهی که با شما همکاری می‌کند، سپاه استان است چرا که آبروی شما، آبروی ما است و اجازه نمی‌دهیم که کسی آبروی ارتش را لکه دار کند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به اینکه چنانچه مسئولان اجرایی نگاه‌شان در زمینه مدیریت و همبستگی به نگاه نیروهای مسلح باشد، ما بن بست نداریم چون نگاه نیروهای مسلح بن بست شکن و عاشورایی است و علت آن این است که نیروهای مسلح حزبی و گروهی نیستند و اهداف راهبردی نظام را می‌بینند و دعوا نمی‌کنند.

وی ادامه داد: در ارتش و سپاه یک رقابت سازنده برای پیشرفت نظام وجود دارد و این افتخار است و هر دو احساس غرور در نیروهای مسلح می‌بینیم همچنین گوش به فرمان امام داریم، درگیر جناح بندی‌های حزبی و گروهی که عمدتاً موجب متضرر شدن مردم می‌شود، نیستیم و چراکه موجب کند شدن سرعت رشد کشور می‌شود.

کد مطلب 5080935

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