به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی عصر چهارشنبه در دیدار فرماندهان ارشد ارتش استان کرمان با سردار معروفی فرمانده سپاه ثارلله استان کرمان ضمن تبریک روز و هفته بسیج توسط امام خمینی (ره) محضر همه بسیجیان استان، افزود: سپاه خانه شما و ارتش خانه ما است و هیچ احساس غربتی نسبت به ارتش جمهوری اسلامی ایران نداریم و شناخت درستی هم از فرماندهان ارتش داریم لذا دارای ارتش مکتبی و ولایی هستیم.

وی با بیان این مطلب که امروز روحیه بسیجی و انقلابی را در ارتش شاهد هستیم که اگر این روحیه نبود ارتش نمی‌توانست در یک زمان کم دارای یک سیستم هوایی و پروازی قدرتمندی باشد، عنوان کرد: یا در نیروی دریایی راهبردی اقدامات سازندگی انجام شده است و امروز شاهد توسعه هماهنگی و آمادگی ارتش هستیم.

سردار معروفی با اشاره به اینکه سپاه و ارتش دارای هماهنگی و وحدت خوبی هستند، ابراز داشت: ما ارتش را با صیاد، بابایی و شیرودی می‌شناسیم و شما هم سپاه را با حاج قاسم می‌شناسید که همگی تبعیت از رهبری و ولایت دارند، اظهار کرد: این بزرگان همگی مایه افتخار سپاه و ارتش هستند و امروز شهید سلیمانی باعث شرف جهان اسلام بود عضو نیروهای مسلح مکتبی ما هست و همه ما به صیاد افتخار می‌کنیم.

وی با بیان این مطلب که با این توسعه‌ای که در زمینه تجهیزات و نیروی انسانی به قرارگاه منطقه جنوب شرق دادهشده است، باعث افتنخار ما است، ابراز داشت: امروز درصورت احساس نیاز در منطقه و استان اولین گروهی که با شما همکاری می‌کند، سپاه استان است چرا که آبروی شما، آبروی ما است و اجازه نمی‌دهیم که کسی آبروی ارتش را لکه دار کند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به اینکه چنانچه مسئولان اجرایی نگاه‌شان در زمینه مدیریت و همبستگی به نگاه نیروهای مسلح باشد، ما بن بست نداریم چون نگاه نیروهای مسلح بن بست شکن و عاشورایی است و علت آن این است که نیروهای مسلح حزبی و گروهی نیستند و اهداف راهبردی نظام را می‌بینند و دعوا نمی‌کنند.

وی ادامه داد: در ارتش و سپاه یک رقابت سازنده برای پیشرفت نظام وجود دارد و این افتخار است و هر دو احساس غرور در نیروهای مسلح می‌بینیم همچنین گوش به فرمان امام داریم، درگیر جناح بندی‌های حزبی و گروهی که عمدتاً موجب متضرر شدن مردم می‌شود، نیستیم و چراکه موجب کند شدن سرعت رشد کشور می‌شود.