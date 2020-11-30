دنا سپیدپوش شد/ دبی سیلابی رود زهره ۶۲۸متر مکعب درثانیه

به گزارش خبرنگار مهر، با بارش اولین برف سنگین پاییزی رشته کوه دنا و قله‌هایش سفید پوش شدند و زیبایی‌هایش از دور دو چندان رخ می‌نماید.

قله دنا یا رشته‌کوه دنا به عنوان بلندترین و بزرگ‌ترین چین‌خوردگی رشته‌کوه بزرگ زاگرس محسوب می‌شود و دارای خط الراسی به طول تقریبی ۹۰ کیلومتر است.

کوه دنا، بام زاگرس با ارتفاع ۴ هزار و ۴۵۹ متر در استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده و یکی از یک هزار و ۵۱۵ قله بسیار برجسته جهان به شمار می‌رود.

رشته‌کوه دنا ۵۲ قله بالای ۴۰۰۰ متر دارد و بیشترین مجموعه قله‌های بالاتر از ۴۰۰۰ متر در ایران به این رشته‌کوه تعلق دارد.

گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری این منطقه که در قلب منطقه حفاظت شده دنا جای گرفته بسیار با ارزش است.

با شروع بارش‌ها، محیط زیست استان با ذخیره علوفه نسبت به تأمین نیاز علف خواران این منطقه اقدام می‌کند.

بارش‌های اخیر استان که از میزان بسیار بالایی برخوردار بود، اکثر قله‌های این رشته کوه را کاملاً سفید پوش کرده است.

اما در کنار این رشته کوه، رودخانه‌های استان نیز با این بارشها خروشی دیگر گرفته و به سمت پایین دست می‌تازند.

وضعیت متوسط دبی سیلابی رودخانه‌های استان کهکیلویه وبویراحمد تاساعت ۲۰ شب گذشته برحسب مترمکعب در ثانیه در بشار پاتاوه ۱۴۶.۵، ماربرکتا ۶۱.۴، خیرآباد نازمکان ۱۰۳، لوداب دهن و۸۷.۲، شیو تنگ بریم ۱۳۴، زهره حاج قلندر ۲۷۳، زهره پل زهره ۶۲۸، خرسان دشت بز ۱۸۳، کبگیان بطاری ۸۰.۳، چم سیاه سیدآباد ۳۰.۵ و بلربشه بی منجگان ۲۶.۵ به ثبت رسیده است.

همچنین این بارندگی‌ها سبب ثبت بیش از ۱۳۰ میلیمتر بارش در شهر یاسوج شد و بر طراوت این شهر زیبا افزوده است.