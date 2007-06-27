یادگارنامه بهاءالدین خرمشاهی منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مقالات یادگارنامه شامل بخشهای "درباره بهاءالدین خرمشاهی"،"قرآن پژوهی"،"حافظ پژوهی"،" ادبیات فارسی"، "زبان شناسی"، "دین پژوهی"، "عرفان" و "فلسفه" است.

از نویسندگان یادگارنامه بهاءالدین خرمشاهی می توان به این افراد اشاره کرد : کامران فانی، بیژن بیژنی، علی خزاعی فر، عبدالرحیم جعفری، کامیار عابدی، هاشم جاوید، منوچهر مرتضوی، احمد مهدوی دامغانی، حسین معصومی همدانی، داریوش شایگان، فتح الله مجتبایی، محمد استعلامی، ابوالحسن نجفی، قمرآریان، محمد علی موحد، عبدالمحمد آیتی، احمد سمیعی، سعید حمیدیان، جواد مجابی، باستانی پاریزی، داریوش آشوری، اسماعیل سعادت و ... .

بهاء الدین خرمشاهی از سال 1361 با کامران فانی و دکتر احمد صدر حاج سید جوادی سرپرستی « دایرة العمارف » تشیع را برعهده دارند که تا کنون 12 مجلد از آن منتشر شده است. در زمینه حافظ پژوهی نیز 14 عنوان کتاب به قلم خرمشاهی تألیف و نشر شده است.

از خرمشاهی تا کنون بیش از هفتاد کتاب ( ترجمه ، تألیف ، تصحیح و مقالات بسیار) منتشر شده است . تحقیقات قلمی خرمشاهی در زمینه قرآن پژوهی و حافظ پژوهی حائز اهمیت است. همچنین ترجمه هایی از اونامونو ، میشیما و .. که به چندین کتاب می رسد.

"شاخه های شوق" به کوشش علی دهباشی در 1865 صفحه توسط قطره منتشر می شود.