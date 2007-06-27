800 هزار کارت سوخت در ادارات پست / ضرورت برنامه ریزی سریع برای تکمیل توزیع کارت های سوخت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، شب گذشته در حالی خبر سهمیه بندی بنزین از رسانه های جمعی منتشر شد که هنوز 800 هزار کارت سوخت در ادارات پست سراسر کشور باقی مانده است و بسیاری از هموطنان هنوز کارت های خود را دریافت نکرده اند .

به دنبال انتشار این خبر ، شب گذشته جایگاه های عرضه سوخت کلانشهر کرج شاهد ازدحام جمعیتی بسیار زیادی بود . عده زیادی از این جمعیت یا به منظور دریافت کارت های سوخت باقی مانده در جایگاه ها مراجعه کرده بودند یا با گالن هایی در دست میزان سوخت بیشتری را مطالبه می کردند .

در این میان در بین صف های طویل خودروها در پمپ بنزین های سطح شهر ، گاهی درگیری هایی بین شهروندان و متصدیان برای دریافت میزان بیشتر سوخت یا دریافت ضربتی کارت های جامانده در می گرفت .

اضطراب فوق العاده افرادی که به هر ترتیب موفق به دریافت کارت سوخت خود نشده بودند بیش از همه چیز در ازدحام مردم در جایگاه های عرضه سوخت به چشم می خورد .

فرمانده انتظامی کرج در این خصوص به خبرنگار مهر گفت : مردم شب گذشته برای دریافت بنزین به پمپ بنزین ها هجوم آورده بودند و عدم برآورده شدن درخواست های آنان سبب ایجاد اغتشاش و درگیری میان برخی مراجعین با متصدیان عرضه سوخت شد .

سرهنگ مجید بزمون افزود : در این میان افرادی با سو استفاده از موقعیت اقدام به سنگ پرانی و شکستن شیشه ها و آسیب رساندن به مخازن بنزین در فردیس و 45 متری گلشهر کرج کردند که با حضور به موقع نیروهای انتظامی از ادامه اقدامات آنها جلوگیری شد .

جمعیت زیاد مردم در شب گذشته به جایگاه های عرضه سوخت ختم نشد و جمعیت بسیاری نیز صبح امروز در اداره پست این شهرستان متقاضی دریافت المثنی کارت سوخت خود بودند . درگیری مردم با متصدیان پست خود دلیلی بر وجود نگرانی در میان مردم بود .

سالن اصلی ، راهروها و طبقات مختلف اداره مرکزی پست کرج هنوز نیز مملو از جمعیت است و درخواست های مردم از متصدیان پست همچنان ادامه دارد به نحوی که مردم به متصدیان باجه ها اکتفا نکرده و برای طرح تقاضای خود به اتاق مدیرکل رفته و در آنجا ازدحام کرده اند اما به دلیل نامشخص بودن مدت زمان و تاریخ صدور و تحویل کارت المثنی به صاحبان اصلی ، نه تنها متصدیان پست بلکه مدیرکل این اداره هم نمی تواند پاسخگوی هیچ یک از مراجعان خود باشد .

وجود کارت های بلاتکلیف به علت نقص آدرس ، صدور کارت بر اساس آدرس های اولیه موجود در نیروی انتظامی به رغم چرخش چند باره خودرو به دست افراد حتی تحویل آن به صاحبان اولیه بدون مشاهده کارت ماشین از معضلاتی است که برخی ماشین ها را با مشکل نبود کارت مواجه کرده است .

در این راستا تلاش خبرنگار مهر برای مصاحبه با دیگر مسئولان امر بی نتیجه مانده است .

به هر روی گرچه اقدام دولت در خصوص سهمیه بندی بنزین اقدامی به جا و لازم است و بسیار پیش از این باید عملی می شد اما لازمه اجرای این طرح ملی برنامه ریزی دقیق تر مسئولان است تا تنش و درگیری متوجه جامعه نشود و مردم نیز مجبور به تحمل فشارهای روانی ناشی از آن نباشند .