نمایشگاه مجازی پژوهش و فن بازار در گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر نمایشگاه مجازی هفته پژوهش در گلستان ظهر یکشنبه افتتاح شد.

در این مراسم استاندار گلستان، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و جمعی از مسئولان حضور داشتند، و همچنین تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی هم به صورت ویدئو کنفرانس مهمان این جلسه بودند.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان در این مراسم گفت: با توجه به شرایط خاص کرونا نمایشگاه به صورت مجازی طراحی شده و مزایای خاص خود را دارد.

مهدی غفاری افزود: از محاسن این امر می توان به ادامه دار بودن سایت بعد از هفته پژوهش، ماندگاری دستاوردها بارگذاری شده بر روی سایت و استفاده از این طرح ها و پژوهش ها اشاره کرد.

وی بیان کرد: با اعمال فیلتر می‌توان بخش‌ها و دستاوردهای مختلف دانشگاه و دستگاه های اجرایی و فعالیت‌های خاص را در داخل سایت جستجو کرد.

غفاری تاکید کرد: همزمان با هفته پژوهش رویدادها و پنل‌های تخصصی جنب نمایشگاه برگزار می شد که هم اکنون این امر در سایت برقرار است و افراد می‌توانند با اتصال به سایت از آن استفاده کنند و ۲۲ رویداد برنامه ریزی شده است.

وی گفت: همچنین در سالن نمایشگاه بخش‌های مختلفی طراحی شده که امکان حرکت در آنها وجود دارد تا به شبیه سازی کمک کند.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان اظهارکرد: با کلیک بر روی هر دستاورد جزئیات آن قابل مشاهده است و می‌توان با مدیر غرفه ارتباط صوتی و تصویری برقرار کرد و اطلاعات کافی اخذ کرد.

غفاری گفت: مدیر هر غرفه از ساعت ۱۰ صبح تا یک بعدازظهر آنلاین بوده و به سوالات بازدیدکنندگان جواب می‌دهند.

وی بیان کرد: غرفه ویژه دستاوردهای مبارزه با کرونا هم راه اندازی شده و در آن رح ها و دستاوردهای پژوهشی قابل مشاهده است.

گفتنی است که علاقمندان می‌توانند ۲۴ ساعته از این نمایشگاه بازدید کنند.