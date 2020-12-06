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۱۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۶

نمایشگاه مجازی پژوهش و فن بازار در گلستان افتتاح شد

نمایشگاه مجازی پژوهش و فن بازار در گلستان افتتاح شد

گرگان- نمایشگاه مجازی پژوهش و فن بازار گلستان با حضور جمعی از مسئولان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر نمایشگاه مجازی هفته پژوهش در گلستان ظهر یکشنبه افتتاح شد.

در این مراسم استاندار گلستان، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و جمعی از مسئولان حضور داشتند، و همچنین تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی هم به صورت ویدئو کنفرانس مهمان این جلسه بودند.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان در این مراسم گفت: با توجه به شرایط خاص کرونا نمایشگاه به صورت مجازی طراحی شده و مزایای خاص خود را دارد.

مهدی غفاری افزود: از محاسن این امر می توان به ادامه دار بودن سایت بعد از هفته پژوهش، ماندگاری دستاوردها بارگذاری شده بر روی سایت و استفاده از این طرح ها و پژوهش ها اشاره کرد.

وی بیان کرد: با اعمال فیلتر می‌توان بخش‌ها و دستاوردهای مختلف دانشگاه و دستگاه های اجرایی و فعالیت‌های خاص را در داخل سایت جستجو کرد.

غفاری تاکید کرد: همزمان با هفته پژوهش رویدادها و پنل‌های تخصصی جنب نمایشگاه برگزار می شد که هم اکنون این امر در سایت برقرار است و افراد می‌توانند با اتصال به سایت از آن استفاده کنند و ۲۲ رویداد برنامه ریزی شده است.

وی گفت: همچنین در سالن نمایشگاه بخش‌های مختلفی طراحی شده که امکان حرکت در آنها وجود دارد تا به شبیه سازی کمک کند.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان اظهارکرد: با کلیک بر روی هر دستاورد جزئیات آن قابل مشاهده است و می‌توان با مدیر غرفه ارتباط صوتی و تصویری برقرار کرد و اطلاعات کافی اخذ کرد.

غفاری گفت: مدیر هر غرفه از ساعت ۱۰ صبح تا یک بعدازظهر آنلاین بوده و به سوالات بازدیدکنندگان جواب می‌دهند.

وی بیان کرد: غرفه ویژه دستاوردهای مبارزه با کرونا هم راه اندازی شده و در آن رح ها و دستاوردهای پژوهشی قابل مشاهده است.

گفتنی است که علاقمندان می‌توانند ۲۴ ساعته از این نمایشگاه بازدید کنند.

کد مطلب 5089096

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