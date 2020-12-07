مساله «احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر» بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نصریان ضمن تاکید بر تحقق شعار «تهران شهری برای همه» و اهمیت و ضرورت موضوع امنیت اجتماعی در فضاهای شهری برای شهروندان گفت: سامانه ۱۳۷ به منظور ارتقای احساس امنیت حضور زنان و خانواده در شهر، با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران امکان ثبت درخواست را در گروه موضوع «احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر» ایجاد کرده که شهروندان می‌توانند پیام خود را در ۲۵ زیر موضوع در همین راستا از طریق ارتباط با این سامانه مطرح کنند.

وی اظهار داشت: ۲۵ موضوع در نرم افزار سامانه ۱۳۷ بارگذاری شده، تا طبق درخواست شهروندان و از طریق شناسایی و بهسازی نقاط ناامن و بی‌دفاع شهری، احساس امنیت حضور زنان و خانواده در شهر ارتقا یابد.

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در ادامه افزود: شهروندان می‌توانند در طول شبانه روز درخواست‌های خود را در خصوص ایمن‌سازی و محصور کردن ساختمان متروکه و زمین بایر، رفع مانع دید سطح پل عابر و مکانیزه به دلیل وجود تبلیغات در بدنه پل، رفع تورفتگی و حذف دیوارهای زاید، کوتاه کردن شمشاد و پوشش گیاهی، رفع مانع دیدی فضای داخلی آلاچیق ها، عدم گشت‌زنی نگهبان‌ها و سایر موارد از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ مطرح کنند.