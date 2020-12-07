امنیت غذایی کشور نیازمند پژوهش در صنعت غذاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر نصر الله پژمانفر امروز در بازدید از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: فاصله زیادی برای برقراری ارتباط مناسب میان مراکز پژوهشی و جامعه وجود دارد.

وی با تاکید بر ضرورت رفع موانع ارتباطی موجود میان مراکز علمی - پژوهشی و جامعه افزود: روند بهبود روابط مراکز علمی – پژوهشی با جامعه باید به نحوی تحقق پیدا کند که شاهد رویت آشکار این پژوهش ها، در بخش های مختلف جامعه باشیم.

نماینده مردم مشهد و کلات خواستار معرفی گسترده تر نقش ملی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در بخش های دولتی و خصوصی شد و خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر آمادگی هرگونه همکاری با این مرکز پژوهشی وجود دارد.

در ادامه دکتر قدیر رجب زاده رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: فعالیت های این موسسه به واسطه رسالت های ملی و منطقه ای، در دو بخش رفع چالش های ملی و صنایع غذایی متمرکز شده است.

وی اظهار داشت: پیشرفت کشور با تولید فناوری امکان پذیر است و بکارگیری تکنولوژی می تواند ارزش افزوده ایجاد کند؛ فعالیت های پژوهشی این موسسه بر تولید فناوری معطوف است چراکه خاتمه طرح های پژوهشی منجر به تولید دانش فنی می شوند.

رجب زاده با اشاره به تدوین سند امنیت غذایی کشور برای افق ۲۰۵۰ در شورای عالی امنیت غذایی، افزود: موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در کارگروه ویژه تدوین این سند به نمایندگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان یک نهاد تاثیرگذار ایفای نقش می کند.

وی با تاکید بر اینکه تمام تمرکز این موسسه به جذب درآمدهای اختصاصی معطوف است، تصریح کرد: ۹۶ درصد بودجه های طرح های پژوهشی در این مرکز از صنایع متقاضی دریافت خدمات پژوهشی، فنی – مهندسی و آزمایشگاهی تامین می شود.