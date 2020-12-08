۱۲۰ واحد معدنی راکد آذربایجان غربی احیا می شود

غلامرضا بابایی در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی معادن استان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نزدیک ۴۸۰ واحد معدنی در استان وجود دارد، اظهارکرد: در راستای استفاده از ظرفیت معادن استان طرح احیای معادن نیمه فعال و راکد آغاز شده است که تا پایان سال ۱۲۰ معدن راکد استان باید احیا شوند.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، معادن و محدوده‌های اکتشافی استان که تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸ غیر فعال بوده و اقدامی نسبت به فعال سازی این معادن و محدوده‌ها از طرف معدن کاران صورت نگرفته، از مدار اکتشافی خارج و خلع ید می‌شوند.

بابایی بروکراسی اداری و طولانی بودن پروسه استعلام منابع طبیعی و برخی دستگاه‌های اجرایی، معارضین محلی، نبود صنایع فرآوری مرتبط با حوزه معدن را از مهمترین چالش‌های پیش روی این بخش دانست و اضافه کرد: توسعه و فعال سازی معادن زمینه ساز آبادانی و رفع مشکلات زیرساختی در شهرستان‌ها است در این راستا باید موانع استفاده از ظرفیت توسعه معادن با همکاری دستگاه‌های اجرایی برداشته شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از دریافت ۳۰ میلیارد ریال حق دولتی معادن در طول سالجاری خبر داد و گفت: بخش زیادی از مبلغ مربوط به معادن طلای تکاب است که با توجه به مسائل و مشکلات شهرستان تکاب و شهرستان‌های استان این مبلغ در توسعه و محرومیت زدایی منطقه هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش وصول حقوق دولتی در سال جاری نشانگر فعال شدن معادن استان بوده که امید است با افزایش این مبالغ تا پایان سال جاری و تخصیص سهم ۱۵ درصدی آن به استان بتوانیم خدمات زیرساختی بیشتری را در مناطق معدن خیز استان انجام دهیم.

بابایی ذخیره قطعی معادن استان را بیش از یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون تن عنوان کرد و گفت: سالانه بیش از ۱۷ میلیون تن انواع مواد معدنی در استان استخراج می‌شود که بخش زیادی از آن به صورت خام از استان خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۶ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال در زمینه معادن استان سرمایه‌گذاری شده، افزود: هم‌اکنون ۵۱ نوع ماده معدنی در آذربایجان‌غربی شناسایی و کشف شده که با این آمار، این استان به لحاظ تنوع ماده معدنی در جایگاه سوم کشور قرار دارد.