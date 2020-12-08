کشف بیش از ۱۱ تن عرضه خارج از شبکه گوشت مرغ در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی صبح سه شنبه در جلسه تنظیم بازار استان اردبیل با بیان اینکه سه واحد مرغداری قصد عرضه خارج از شبکه ۱۱ هزار ۵۴۰ کیلو گرم مرغ را داشتند، اظهار کرد: در اقدامی به موقع از سوی کارشناسان حوزه نظارت و بازرسی این سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل کشف و ضبط شد.

وی با هشدار به برهم زنندگان شبکه توزیع کالاهای اساسی مردم، افزود: متخلفان مطمئن باشند در خصوص تنظیم بازار اجازه نخواهیم داد کمترین تخلف در شبکه توزیع کالاهای اساسی انجام شود و با رصد به موقع و مستمر بازار، متخلفان در صورت اقدام به تخلف، گرفتار قانون خواهند شد.

دبیر کارگروه تنظیم بازار استان اردبیل با اشاره به اینکه بر اساس قانون نظام صنفی با احتکار کنندگان و کسانی که قصد اخلال در تنظیم بازار را دارند به شدت برخورد می‌شود خاطرنشان کرد: در این راستا سه واحد مرغداری با تخلف عرضه خارج از شبکه به میزان یک میلیارد و ۸۰۴ میلیون و ۴۷۰ هزار ریال برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم، پس از تکمیل برگ گزارش بازرسی به تعزیرات حکومتی استان اردبیل معرفی شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل تصریح کرد: بازرسان سازمان، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بر نحوه توزیع کالاهای اساسی و قیمت‌های مصوب نظارت دقیق دارند تا تخلفی صورت نگیرد.

صادقی در پایان از مردم خواست گزارش احتکار، عرضه خارج از شبکه، گران‌فروشی، کم فروشی و فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ صنعت، معدن و تجارت در مرکز استان اردبیل و شهرستان‌های تابعه گزارش دهند.