به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان میلکی بعد از ظهر چهارشنبه در سومین نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان دشتستان با تأکید ویژه بر ضرورت نظارت دقیق بر شبکه توزیع کالا و برخورد بدون مماشات با متخلفان صنفی اظهار کرد: در شرایط کنونی، سوءاستفاده برخی افراد و اعمال فشار مضاعف بر مردم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و دستگاههای نظارتی با متخلفان در هر زمینهای، بدون کوچکترین مماشاتی برخورد خواهند کرد.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری شهرستان دشتستان با تأکید بر اینکه احکام صادره برای متخلفان باید دارای جنبه بازدارندگی لازم باشد اضافه کرد: از تلاشهای اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی در برگزاری گشتهای مشترک قدردانی و خواستار استمرار و تقویت این بازرسیها شد.
میلکی با اشاره به فعالیت مستمر کارگروه تنظیم بازار در ایام جنگ تحمیلی و تعطیلات نوروز خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار باید تشدید شود و تأمین کالاهای اساسی، برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا بهمنظور رضایتمندی مردم در دستور کار قرار گیرد.
معاون فرماندار دشتستان، رصد دقیق شاخصهای کلیدی بازار ازجمله میزان عرضه و تقاضا، موجودی انبارها، هزینههای تولید و حذف واسطههای غیرضروری در زنجیره تأمین را از وظایف مهم کارگروه برشمرد و تصریح کرد: شبکه تأمین و توزیع کالا در شهرستان باید بهطور مرتب پایش شود و از ظرفیت نخبگان، صاحبنظران و تجارب موفق در این حوزه برای بهبود وضعیت بهرهگیری شود.
وی در پایان بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت تعاونیها و فروشگاهها برای توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد و نقش رسانهها را در آگاهیبخشی به مردم و اطلاعرسانی در خصوص روند نظارتها، بسیار مهم و حیاتی دانست.
