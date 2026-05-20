۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

میلکی: با متخلفان صنفی در دشتستان برخورد می‌شود

بوشهر- معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار دشتستان از لزوم برگزاری گشت‌های مشترک مستمر در این شهرستان خبر داد و گفت: با متخلفان صنفی در این شهرستان برخورد شدید خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان میلکی بعد از ظهر چهارشنبه در سومین نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان دشتستان با تأکید ویژه بر ضرورت نظارت دقیق بر شبکه توزیع کالا و برخورد بدون مماشات با متخلفان صنفی اظهار کرد: در شرایط کنونی، سوءاستفاده برخی افراد و اعمال فشار مضاعف بر مردم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های نظارتی با متخلفان در هر زمینه‌ای، بدون کوچک‌ترین مماشاتی برخورد خواهند کرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان دشتستان با تأکید بر اینکه احکام صادره برای متخلفان باید دارای جنبه بازدارندگی لازم باشد اضافه کرد: از تلاش‌های اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی در برگزاری گشت‌های مشترک قدردانی و خواستار استمرار و تقویت این بازرسی‌ها شد.

میلکی با اشاره به فعالیت مستمر کارگروه تنظیم بازار در ایام جنگ تحمیلی و تعطیلات نوروز خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار باید تشدید شود و تأمین کالاهای اساسی، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا به‌منظور رضایتمندی مردم در دستور کار قرار گیرد.

معاون فرماندار دشتستان، رصد دقیق شاخص‌های کلیدی بازار ازجمله میزان عرضه و تقاضا، موجودی انبارها، هزینه‌های تولید و حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تأمین را از وظایف مهم کارگروه برشمرد و تصریح کرد: شبکه تأمین و توزیع کالا در شهرستان باید به‌طور مرتب پایش شود و از ظرفیت نخبگان، صاحب‌نظران و تجارب موفق در این حوزه برای بهبود وضعیت بهره‌گیری شود.


وی در پایان بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها برای توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد و نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی به مردم و اطلاع‌رسانی در خصوص روند نظارت‌ها، بسیار مهم و حیاتی دانست.

