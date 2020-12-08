ستاره نوظهور هندی از لذت کار با مجیدی گفت/ فراتر از مرزهای زبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ایشان خاطر ستاره نوظهور هندی باور دارد که مخاطبان آمریکایی به شدت به اثر جدید میرا نایر کارگردان هندی پاسخ می‌دهند. وی معتقد است جدیدترین کار نایر که در قالب یک سریال ۶ قسمتی با عنوان «یک پسر مناسب» به تازگی منتشر شده به خاطر موضوع جهانی و قدرت داستان‌سرایی دربرگیرنده فیلمسازش، با اقبال روبرو می‌شود.

این سریال برمبنای رمانی از ویکرام ست ساخته شده و داستان در پس زمینه انتخابات عمومی هند در سال ۱۹۵۱ می‌گذرد. در این سریال خاطر در نقش اصلی بازی کرده است و پسر جوان یک سیاستمدار محترم است که شیفته یک فرد نامناسب می‌شود.

نایر نیز به تازگی گفته بود مخاطبان آمریکایی احتمالاً برای علاقه به کاملا هریس معاون رییس‌جمهوری آمریکا با علاقه به تماشای این مجموعه می‌نشینند.

خاطر نیز همین اعتقاد را دارد و گفته است این داستان با ریشه‌های عمیقاً هندی می‌تواند برای مخاطبان آمریکایی جالب باشد.

تابو که در فیلم نقش بازیگر مقابل خاطر را بازی کرده از بازیگران محبوب هندی است و خاطر بازی کردن با او را ترسناک می‌خواند و می‌گوید وی از بازیگران محبوبش بوده است.

خاطر سال ۲۰۱۷ با فیلم «آن‌سوی ابرها» با مجید مجیدی همکاری کرده بود و این اولین تجربه سینمایی وی بود. در آن فیلم وی نقش نوجوانی را بازی کرد که فروشنده مواد مخدر بود ولی درس‌های زندگی می‌آموزد و روش خود را تغییر می‌دهد.

خاطر بازی در این فیلم را تجربه بزرگی می‌داند و می‌گوید: این همان چیزی بود که دنبالش بودم و واقعاً می‌خواستم در فیلمی معنادار کار کنم و با فیلمسازانی همکاری کنم که این فرصت را به من بدهند تا در نقشی بازی کنم که به من اجازه دهد بتوانم سایه‌های مختلف یک بازیگر را در حین کار نشان دهم.

خاطر می‌گوید در کار با مجیدی به توازنی رسید که موجب شد تا با وجود ۲ زبان مختلف (مجیدی انگلیسی محدودی صحبت می‌کند و خاطر فارسی بلد نیست) آنها از مرزهای زبانی فراتر بروند.

خاطر می‌افزاید: به جایی رسیدیم که نوعی زبان خودمان را ایجاد کردیم و همگام هم بودیم. او فارسی صحبت می‌کرد و من جلوی دوربین می‌رفتم.

اولین فیلم بالیوودی خاطر «ضربان قلب» بود که سال ۲۰۱۸ ساخته شد و بعد از آن در فیلم کمدی ترسناک «Phone Bhoot» و فیلم جنگی «پیپا» بازی کرد.