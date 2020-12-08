ایران در تولید واگن باری به خودکفایی ۱۰۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی امروز در مراسم رونمایی از تولید داخلی چرخ و سیستم ترمز قطار برای اولین بار در ایران گفت: در مجموعه خانواده راه آهن اشتیاق به خودکفایی پیش از این هم وجود داشت اما به دلایل مختلف قطعاتی که امروزه در داخل تولید می‌شود تا سالهای اخیر به واردات آنها وابسته بودیم و واردات آنها ما را زمین گیر کرده بود.

وی افزود: با تشدید تحریم‌های ظالمانه، بخش قابل توجهی از ناوگان ما زمین گیر شد به گونه‌ای که حتی در مواردی پول برای خرید قطعات ریلی داشتیم اما امکان واردات آنها نبود.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به راه اندازی سامانه معرفی نیازهای راه آهن به قطعات ریلی و همچنین شرکت‌های تولید کننده قطعات صنعت حمل و نقل ریلی تاکنون چهار و ششصد قطعه بارگذاری شده است. همچنین بیش از ۱۰ مورد شرکت‌های حمل و نقل ریلی که ثبت سفارش واردات قطعات ریلی داشته‌اند و این قطار وارد گمرک شده ولی تولید داخل آنها وجود دارد، از آنها تعهد گرفته‌ایم که این آخرین باری باشد که قطعه وارد می‌کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: امروز جشن خودکفایی تولید واگن باری صد درصد تولید داخل با استفاده از چرخ و سیستم ترمز ایرانی را برگزار می‌کنیم.

وی گفت: از روز گذشته پس از صدور مجوز چرخ و ترمز قطار باری، تولیدات واگن باری در داخل صددرصد خودکفا شده است.

رسولی اظهار داشت: در برخی موارد تولید داخل صرفه داخلی ندارد که با استفاده از تولید انبوه و صادرات آنها و ایجاد بازار در منطقه این مشکل را رفع خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز قرارداد خرید ۵۰۰ عدد چرخ مونوبلوک تولید داخل و ۵۰۰ عدد سیستم ترمز تولید داخل واگن باری به امضا می‌رسد و برای اولین بار در سال جاری چرخ ملی روی ریل ملی حرکت می‌کند.