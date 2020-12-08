معارفه مدیر جدید آکادمی استقلال در غیاب اعضای هیات امنا

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه ناصر فریاد شیران مدیر جدید آکادمی باشگاه استقلال از ساعت ۱۰ امروز در ورزشگاه امام رضا با حضور احمد مددی سرپرست این باشگاه برگزار شد.

فریاد شیران روز ۲۸ آبان با حکمی از سوی مددی به جای سعید مراغه چیان مدیر آکادمی باشگاه استقلال شد و معارفه وی امروز توسط احمد مددی و با حضور ایوب اصغرخانی مشاور و مدیر فنی آکادمی و علی اژدری مشاور اقتصادی آکادمی برگزار شد.

در این مراسم اعضای کمیته فنی آکادمی باشگاه حضور نداشتند و فریاد شیران پس از معرفی شدن به مربیان تیم‌های پایه باشگاه از کمپ تیم‌های پایه و امکانات ورزشگاه امام رضا (ع) بازدید کرد و دقایقی برای مربیان تیم‌های پایه صحبت کرد.