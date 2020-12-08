کریستوفر نولان کمپانی برادران وارنر را سرزنش کرد/ مشورت نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کریستوفر نولان تصمیم جدید کمپانی برادران وارنر را برای اینکه قصد دارند همه فیلم‌های سال ۲۰۲۱ را به صورت همزمان در سینماها و در سرویس آنلاین اچ‌بی او مکس به نمایش درآورند نادرست خواند.

وی گفت: خیلی مناقشه برانگیز است چون آنها به هیچ کسی چیزی نگفتند.

نولان در یک مصاحبه که دیروز دوشنبه منتشر شد گفت: خیلی خیلی خیلی خیلی درهم ریخته است. آره، این یعنی شما نمی‌دانید چطور باید با فیلمسازان و بازیگران و مردم رفتار کنید؛ اینها خیلی کارها برای این پروژه‌ها کرده‌اند. شایسته این بودند که با آنها مشورت شود و بدانند قرار است چه اتفاقی بیفتد.

کمپانی برادران وارنر ۳ روز پیش اعلام کرد ۱۷ فیلم سال ۲۰۲۱ را هم‌زمان به صورت آنلاین در کنار اکران سینمایی پیش می‌برد. «ماتریکس»، «جوخه خودکشی» و «گودزیلا در برابر کونگ» از فیلم‌های این فهرست بودند.

نولان گفت واکنشی که می‌تواند نسبت به این تصمیم داشته باشد ناباوری به روش آنهاست.

وی افزود: سال ۲۰۲۱ برخی از فیلمسازان درجه یک دنیا برای آنها فیلم ساختند و برخی از بزرگ‌ترین بازیگران جهان این سال در برخی از پروژه‌های آنها کار کردند و با قلب خود این نقش‌ها را درآوردند و این‌ها قرار است تجربیات بزرگی برای پرده بزرگ باشد.

وی در ادامه گفت: یعنی باید بیشترین مخاطبان ممکن این فیلم‌ها را ببیند و اکنون بدون هیچ مشورتی با آنها به سراغ سرویس آنلاین رفته‌اند و بدون هیچ مشورتی سرویس‌های نوپا را برای اکران این فیلم‌ها انتخاب کرده‌اند.

«تنت» نولان آخرین فیلم مهم سینمایی بود که در سینماها اکران شد. این فیلم فروش ۵۷ میلیون دلاری در آمریکا وفروش ۳۰۰ میلیون دلاری در دنیا را برای کمپانی برادران وارنر ثبت کرد. نولان برای کمپانی برادران وارنر «دانکرک»، سه گانه «شوالیه تاریکی»، «تلقین» و «بین ستاره‌ای» را ساخته است.