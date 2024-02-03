دنی ویلنوو: فکر و ذکر هالیوود وال استریت است/ خلاقیت محدود شده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دنی ویلنوو در حالی که آماده می‌شود تا با اکران «تل‌ماسه: قسمت دوم» به سینماها بازگردد، اوضاع و احوال به طور قابل توجهی با زمانی که اولین فیلم «تل‌ماسه» او در سال ۲۰۲۱ اکران شد، متفاوت است. در آن زمان در پاسخ به کووید که نمایش فیلم‌ها را مختل کرده بود، کمپانی برادران وارنر تصمیم جنجای گرفت و آن این بود که همه فیلم‌های سال ۲۰۲۱ هم زمان با سینماها در مکس (که آن زمان به عنوان اچ‌بی‌او مکس شناخته می‌شد) به نمایش درآید. این تصمیمی بود که خشم ویلنوو را برانگیخت.

ویلنوو آن زمان در مقاله‌ای برای ورایتی نوشت: اینجا مطلقاً هیچ عشقی به سینما و تماشاگر وجود ندارد. همه چیز در مورد بقای یک ماموت مخابراتی است که در حال حاضر بدهی نجومی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلاری دارد. بنابراین، گرچه «تل‌ماسه» به سینما و تماشاگران فکر می‌کند، فکر و ذکرAT&T (کمپانی مخابراتی چندملیتی و بزرگ‌ترین کمپانی وایرلس و تلویزیون‌های ماهواره‌ای آمریکا) بقای خودش در وال استریت است. از آنجا که راه‌اندازی «اچ‌بی‌او مکس» تاکنون با شکست مواجه شده، AT&T تصمیم گرفت در تلاشی مذبوحانه برای جلب توجه تماشاگران، کل فیلم‌های ۲۰۲۱ برادران وارنر را قربانی کند.

ویلنوو چنین ادامه داده بود: چرخش ناگهانی برادران وارنر از یک خانه به ارث مانده برای فیلمسازان به دوره جدید بی‌اعتنایی کامل، خط مشی روشنی را برای من ترسیم می‌کند. فیلمسازی یک همکاری است و بر اعتماد متقابل کار تیمی متکی است و برادران وارنر اعلام کرده که دیگر با فیلمسازان در یک تیم نیستند.

«تل‌ماسه» با توجه به اینکه برای پخش در بسیاری از بازارها در دسترس بود، توانست ۴۰۲ میلیون دلار در گیشه سینماهای جهان به دست آورد و اکنون نمایش فیلم دوم آن با امید راهی سینماها می‌شود زیرا قرار است به صورت انحصاری در سینماها به نمایش درآید. گیشه سینماها از روزهایی که اولین فیلم «تلماسه» اکران شد، به طور قابل توجهی رونق گرفته، هرچند هنوز با دوران اوج قبل از همه‌گیری فاصله دارند.

ویلنوو حالا به مجله تایم می‌گوید: سینما، از آغاز با بحران‌های متعددی روبه‌رو شده است. همیشه امکان تنظیم وجود دارد، اما رودخانه همچنان جریان دارد. تجربه سینما برای همیشه ماندگار است و این است که پیروز و متحول خواهد شد.

این کارگردان فرانسوی-کانادایی اضافه می کند که او کمتر نگران هوش مصنوعی است و بیشتر نگران این واقعیت است که ما به عنوان فیلمساز مانند الگوریتم‌ها رفتار می‌کنیم.

وی افزود: ما در دوران بسیار محافظه‌کارانه‌ای به سر می‌بریم. خلاقیت محدود شده، همه چیز به وال استریت مرتبط می‌شود، در حالی که آنچه سینما را نجات می‌دهد آزادی و ریسک کردن است. می‌توان به راحتی درک کرد مخاطب وقتی چیزی را می‌بیند که پیش از آن ندیده، هیجان زده می‌شود.

ویلنوو می افزاید امیدوار است «تل‌ماسه: قسمت دوم» چیزی باشد که مخاطبان قبلاً ندیده‌اند. این فیلم علاوه بر اینکه به صورت انحصاری در سینماها اکران می‌شود، از آنجا که دنباله «تل‌ماسه» است، می‌تواند فروش بزرگتری را ثبت کند چون حداقل آن طور که ویلنوو فکر می‌کند فیلمی «بسیار بهتر» است.

وی سال پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی در کره جنوبی گفته بود در فیلم دوم چیزهای زنده‌تری وجود دارد. وی تاکید کرد: یک جور رابطه خاص با شخصیت‌ها وجود دارد. من سعی کردم به شدت و کیفیتی از احساسات برسم که در قسمت اول به آن نرسیده بودم و با «قسمت دوم» به آن رسیدم. نمی گویم فیلم بی‌نقص است، اما خیلی خوب است. من از «قسمت دوم» بیشتر از «قسمت اول» خوشحال هستم.

فیلم «تل‌ماسه: قسمت دوم» از یکم مارس (۱۱ اسفند) توسط برادران وارنر در سینماها اکران می‌شود.