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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۴

نیشن خبر داد؛

فرمانده ارتش هند به امارات و عربستان سفر می کند

فرمانده ارتش هند به امارات و عربستان سفر می کند

فرمانده ارتش هند برای انجام سفری منطقه ای عازم عربستان و امارات شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، ژنرال «مانوج ماکوند ناراوانی» ( General Mukund Naravane) فرمانده ارتش هند، در یک سفر چهار روزه عازم عربستان و امارات شده است.

 به نوشته نیشن، این سفر ژنرال مانوج نشانه‌ای از تعهد دهلی‌نو به تقویت روابط بین هند با کشورهای خلیج فارس است.

بر اساس این گزارش، فرمانده ارتش هند در ریاض علاوه بر دیدار با مقام های سعودی در کالج دفاعی ملی عربستان سخنرانی و در سفر به امارات هم را ههای تقویت روابط دفاعی دو کشور را بررسی خواهد کرد.

عربستان و امارات، میزبان ۹ میلیون تبعه هندی در منطقه هستند و رابطه دهلی با این دو کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. 

کد مطلب 5090841
عبدالحمید بیاتی

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