به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری میان انجمن تولیدکنندگان اسباببازی ایران و بنیاد کودک و خانواده طلوع با هدف توسعه زیستبوم صنعت بازی و اسباببازی، حمایت از فعالان این حوزه و ایجاد مسیرهای جدید برای توسعه بازار و توانمندسازی کسبوکارها به امضا رسید. این تفاهمنامه در راستای گسترش همکاریهای تخصصی و ایجاد ظرفیتهای جدید برای حمایت از تولیدکنندگان، کسبوکارها و فعالان صنعت بازی و اسباببازی کشور، میان انجمن تولیدکنندگان اسباببازی ایران و بنیاد کودک و خانواده طلوع منعقد شد.
این همکاری با رویکرد ایجاد یک چارچوب منسجم برای ارائه خدمات و حمایتهای تخصصی به فعالان صنعت شکل گرفته و از جمله محورهای اصلی آن میتوان به توسعه بازار، حمایت از رشد و توسعه کسبوکارها، توانمندسازی فعالان صنعت و تسهیل دسترسی به خدمات مالی و اعتباری اشاره کرد. در چارچوب این تفاهمنامه، بازیستان، بازوی تخصصی بنیاد کودک و خانواده طلوع در حوزه بازی و اسباببازی، بهعنوان یکی از محورهای اجرایی همکاری، در تعامل با انجمن تولیدکنندگان اسباببازی ایران، زمینه ارائه ظرفیتها و خدمات تخصصی به اعضای انجمن و سایر فعالان زیستبوم این صنعت را دنبال خواهد کرد.
انجمن تولیدکنندگان اسباببازی ایران، توسعه پایدار و رقابتپذیری صنعت اسباببازی کشور را نیازمند شکلگیری و تقویت یک شبکه منسجم و هدفمند میان بخشهای مختلف این زیستبوم میداند؛ شبکهای که در آن تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، متخصصان، سرمایهگذاران، نهادهای حمایتی و مجموعههای تخصصی بتوانند در مسیر ایجاد ارزش افزوده، توسعه بازار و رشد صنعت در کنار یکدیگر قرار گیرند. بر همین اساس، تفاهمنامه حاضر را میتوان گامی در جهت تقویت زیرساختهای حمایتی صنعت، افزایش دسترسی فعالان به ظرفیتهای تخصصی و مالی، ایجاد فرصتهای جدید برای توسعه کسبوکارها و تقویت ارتباط میان بازیگران مختلف صنعت بازی و اسباببازی کشور دانست. همچنین پیشبینی میشود با اجرای مفاد این تفاهمنامه، ظرفیتهای جدیدی برای اعضای انجمن و سایر فعالان این حوزه در زمینه توسعه کسبوکار، بهرهمندی از خدمات تخصصی و اعتباری و دسترسی به فرصتهای جدید بازار فراهم شود.
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