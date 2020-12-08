شناسایی ۱۱۰۲۳ بیمار جدید کرونایی/ ۶۴ شهرستان همچنان قرمز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر سه شنبه ۱۸ آذر ۹۹ در ارتباط زنده با شبکه خبر سیما، به ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.

سخنگوی وزارت بهداشت، اظهار داشت: از دیروز تا امروز ۱۸ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱۰۲۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به یک میلیون و ۶۲ هزار و ۳۹۷ نفر رسید.

وی افزود: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۲۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان به ۵۰ هزار و۹۱۷ نفر رسید.

به گفته لاری، تا کنون ۷۵۴ هزار و ۲۲۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

وی افزود: ۵۷۸۰ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید بیماری و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

لاری تاکید کرد: تا کنون ۶ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۷۱۸ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۷۸ شهرستان نارنجی و ۱۰۶ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.