به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، در هفتادونهمین شماره فصلنامه‌ علمی - پژوهشی «تئاتر» ۶ مقاله به چاپ رسیده است

عناوین این مقالات عبارتند از:

- آفرینش نمایش از فلسفه: خوانش کیرکگاردی از نمایشنامه‌ی «مراسم قطع دست در اسپوکَن» مارتین مک‌دونا/ نویسندگان: مهدی محمدی کیاکلااملشی/ محمدرضا شریف‌زاده/ سید مصطفی مختاباد.

- جایگاه تکنولوژی هولوگرافی و ویدئومپینگ در هنرهای اجرایی در قرن بیست‌ویکم/ نویسندگان: مسعود دلخواه/ آسیه انصاریان؛

- بررسی نمودهای سبک زندگی در دال‌های مادی نمایشنامه‌ نگاهمان می‌کنند با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی بر اساس آرای تئوون لیوون/ نویسندگان: شادی کرم‌رودی/ آزاده شاهمیری.

- نقش «زشتی» در تراژدی های منتخب دوره آتیکا در یونان با تکیه بر آرا افلاطون و ارسطو/ نویسندگان: عیسی نوری وایقان/ شمس الملوک مصطفوی/ اسماعیل شفیعی.

- مشاهده و تصاحب: بررسی دیالکتیکِ شرق و غرب در روند مدرن‌سازیِ گونه‌های نمایشیِ ژاپن/ نویسنده: محمّد اوحدی حائری.

- مطالعه عناصر ساختاری و محتوایی آیین سینه زنی دواره ای به مثابه ییک نمایش/ نویسندگان: جهانشیریاراحمدی/ مهدی نصیری.

- مشاغل و حرفه‌ای بودن در فرهنگ و هنر/ مترجم‌ها: سعید اسدی/ سپهر اسدی.

شماره‌ ۷۹ فصلنامه‌ تئاتر ویژه زمستان ۱۳۹۹ و با بهای دوازده‌ هزار تومان برای علاقه‌مندان حوزه‌ تئاتر منتشر و توزیع شده است.