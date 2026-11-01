۱۸۱۸ واحد مسکن ملی روستایی در آذربایجان غربی تخصیص یافت

علیرضا مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم اقدامات بنیاد مسکن در حوزه زمین و تثبیت مالکیت خبر داد و گفت: تاکنون در ۲ هزار و هفت روستای بالای ۲۰ خانوار معادل حدود ۹۳ درصد؛ ۲۰۶ هزار و ۵۷۲ جلد سند روستایی صادر شده که معادل ۸۳.۱ درصد عملکرد این شاخص است و در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز در ۳۳ شهرستان، ۵۰ هزار و ۷۸ جلد سند صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی افزود: در سال ۱۴۰۵ مجموعاً سه هزار و ۷۶۶ جلد سند روستایی و شهری صادر شده است.

وی با اشاره به واگذاری اراضی روستایی اظهار کرد: تاکنون ۱۹ هزار و هفت قطعه زمین روستایی واگذار شده که ۹۰۶ قطعه آن مربوط به سال جاری است. همچنین یک هزار و ۸۱۸ واحد نهضت ملی مسکن روستایی در ۱۶ روستا از پنج شهرستان تخصیص‌یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح «خانه امید» و حمایت از خانوارهای دهک‌های یک تا چهار، تاکنون یک هزار و ۲۶ قطعه زمین در روستاهای تابعه دارای زمین استان تأمین شده است.

فاصله شاخص مقاوم‌سازی مسکن روستایی آذربایجان‌غربی با میانگین کشوری

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه شاخص مقاوم‌سازی مسکن روستایی در استان ۳۸ درصد است، گفت: در این شاخص با میانگین کشوری که ۵۶ درصد است فاصله داریم.

مقدم افزود: شهرستان‌های چایپاره، ماکو و خوی با مقاوم‌سازی بیش از ۶۰ درصد واحدهای روستایی، از مناطق پیشرو استان هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همچنین از معرفی ۲ هزار و ۶۹۱ واحد مسکونی روستایی استان به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات مقاوم‌سازی خبر داد.

وی افزود: از سهمیه ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحدی مقاوم‌سازی مسکن روستایی، تاکنون ۶ هزار واحد به بانک‌ها تخصیص یافته که از این تعداد، برای یک‌هزار و ۳۵ واحد قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده و عملیات اجرایی ۷۴۶ واحد نیز آغاز شده است.

مقدم همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات، به‌ویژه با توجه به قرارگیری استان در پهنه زلزله‌خیز، خواستار همکاری بیشتر بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای ایمنی واحدهای مسکونی روستایی شد.

صدور ۳۷۶۶ جلد سند روستایی و شهری در آذربایجان‌غربی در سال جاری

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی گفت: در سال جاری مجموعاً۳۷۶۶ جلد سند روستایی و شهری صادر شده است.

مقدم بااشاره به تداوم اقدامات این بنیاد در حوزه زمین و تثبیت مالکیت گفت: تاکنون در ۲۰۰۷ روستای بالای ۲۰ خانوار معادل حدود ۹۳ درصد؛ ۲۰۶ هزار و ۵۷۲ جلد سند روستایی صادر شده که معادل ۸۳.۱ درصد عملکرد این شاخص است و در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز در ۳۳ شهرستان، ۵۰ هزار و ۷۸ جلد سند صادر شده است.

وی با اشاره به واگذاری اراضی روستایی اظهار کرد: تاکنون ۱۹ هزار و هفت قطعه زمین روستایی واگذار شده که ۹۰۶ قطعه آن مربوط به سال جاری است. همچنین ۱۸۱۸واحد نهضت ملی مسکن روستایی در ۱۶ روستا از پنج شهرستان تخصیص یافته است.

مقدم خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح «خانه امید» و حمایت از خانوارهای دهک‌های یک تا چهار، تاکنون ۱۰۲۶قطعه زمین در روستاهای تابعه دارای زمین استان تأمین شده است.