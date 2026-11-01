سامسونگ نمایشگر معیوب آیفون دوئو را مسخره می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، آیفون دوئو نخستین موبایل تاشو اپل، در اکتبر ۲۰۲۶ میلادی پس از سال ها جنجال عرضه شد. در عرض چند روز یک شکایت آشنا از این دستگاه فراگیر شد. مالکان این دستگاه ها هنگام باز کردن موبایل صدای خرد شدن یا تق تق می شنیدند. پس از آن ترک ها یا خط های درخشانی از پیکسل های مرده در محل تاشدگی عیان می شد.

گزارش هایی از این امر از آمریکا، کانادا، استرالیا و دیگر نقاط جهان ثبت شد. اپل اعتراف کرد یک اختلال در نمایشگر داخلی در تعداد اندکی از دستگاه های آیفون دوئو وجود دارد و تحت برنامه «Apple Care» موبایل های تاشو آسیب دیده را تعویض می کند. یک یوتیوبر مشهور حوزه فناوری نیز پس از بررسی آیفون دوئو در یک ویدئو و باز کردن قطعات داخلی آن به نقاط فشار در نسل نخست لولاهای این دستگاه اشاره کرد. همانطور که اشاره شد، یک گوشه تیز در لولا به نظر می رسد هنگام باز و بسته شدن آیفون دوئو فشار بیشتر بر شیشه بسیار نازک برخی از دستگاه ها وارد می کند.

سامسونگ نیز این فرصت را از دست نداد. حساب های کاربری در کانادا، مالزی، استرالیا و دیگر بازارها آگهی هایی را پست کردند که به طور عمدی و با دقت، همان الگوهای ترک‌خوردگی را تقلید می‌کنند. یک رگه افقی صحنه های روزمره را برش می دهد. پیام واضح است، سامسونگ از سال ۲۰۱۹ میلادی که گلکسی فولد اورجینال ارائه شد، دستگاه های تاشو عرضه می کند. این شرکت هم اکنون نسل هشتم چنین موبایل هایی را ارائه می کند. شرکت کره ای سال ها وقت داشته لولا و ساختار اطراف آن را بهبود بخشد.

این درحالی است که «سامسونگ دیسپلی» بخش اعظم شیشه های بسیار نازک و او ال ای دی های انعطاف پذیر این صنعت را تولید می کند، بنابراین شرکت کره ای این فناوری را به طور کامل می شناسد. دستگاه فولد۸ نازک و درخشان تراز آیفون دوئواست و سامسونگ با خوشحالی این نکات را در پیام هایش منتقل می کند.

اپل به طور حتم مشکلات لولا را در بررسی های آینده برطرف می کند. اما درحال حاضر هر آیفون دوئو ترک خورده در واقع تبلیغی رایگان برای پلتفرم سامسونگ به حساب می آید.