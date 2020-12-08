به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه در بین معلمان، نویسندگانی هستند که به دلیل دوری محل اقامت ناشناخته هستند، از طریق تشکیل این باشگاه شناسایی و معرفی خواهند شد.

با راه اندازی این سامانه هر معلم مولفی با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود که از انتشارات مدرسه دریافت می‌کند وارد سامانه شده و اطلاعات خود و اثرش را بارگذاری می‌کند.

بیشتر ثبت نام تعدادی از مؤلفان و مترجمان در سامانه با حضور در غرفه نمایشگاه کتاب سال‌های گذشته صورت گرفته است. اما برای تکمیل و حضور در سامانه، معلمان مؤلف می‌توانند با تکمیل فرمی که بر روی پایگاه خبری انتشارات مدرسه بارگذاری می‌شود نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه را از طریق پیامک دریافت کنند.