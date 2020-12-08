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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۵

از سوی انتشارات مدرسه

سامانه باشگاه معلمان مؤلف راه‌اندازی می‌شود

سامانه باشگاه معلمان مؤلف راه‌اندازی می‌شود

انتشارات مدرسه با هدف شناسایی و بهره‌گیری از تولیدات و آثار معلمان مؤلف سامانه باشگاه معلمان را راه اندازی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه در بین معلمان، نویسندگانی هستند که به دلیل دوری محل اقامت ناشناخته هستند، از طریق تشکیل این باشگاه شناسایی و معرفی خواهند شد.

با راه اندازی این سامانه هر معلم مولفی با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود که از انتشارات مدرسه دریافت می‌کند وارد سامانه شده و اطلاعات خود و اثرش را بارگذاری می‌کند.

بیشتر ثبت نام تعدادی از مؤلفان و مترجمان در سامانه با حضور در غرفه نمایشگاه کتاب سال‌های گذشته صورت گرفته است. اما برای تکمیل و حضور در سامانه، معلمان مؤلف می‌توانند با تکمیل فرمی که بر روی پایگاه خبری انتشارات مدرسه بارگذاری می‌شود نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه را از طریق پیامک دریافت کنند.

کد مطلب 5090958
مریم علی بابایی

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