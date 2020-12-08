به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کوهی رستمی دبیر اجرایی همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به برگزاری این‌رویداد به میزبانی استان خوزستان گفت: این‌همایش ملی به دلیل شیوع بیماری کرونا به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

وی افزود: امروز نگرش‌های نوینی همچون «کتابخانه به عنوان پایگاه اجتماعی» کارکردهای متفاوتی را برای کتابخانه‌های عمومی برجسته ساخته است. کتابخانه عمومی به عنوان نهادی اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند با ایجاد شرایط و بستر مناسب، به اجتماعی سازی در جوامع خود بپردازند. هدف از برگزاری این همایش، همگامی کتابخانه‌های عمومی کشور با تغییر و تحول و دگرگونی در عرصه کتابخانه‌های عمومی و تغییر مأموریت و رویکرد این نوع کتابخانه‌ها است. رویکرد سنتی و قدیمی کتابخانه‌های عمومی که امانت صرف و فراهم ساختن محیطی برای مطالعه بود دیگر پاسخگوی نیازهای مخاطبان و جامعه نیست و احساس می‌شد کتابخانه‌های عمومی باید نقش مهم‌تر و مؤثرتری در جامعه ایفا کنند. از این‌رو انجمن ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بر آن شدند تا در همایشی با هدف بررسی کارکردهای اجتماعی مختلف کتابخانه‌های عمومی به این دغدغه پاسخ علمی بدهند.

دبیر اجرایی همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی در ادامه گفت: برای این‌که بتوانیم تصویری روشن و شفاف از روندهای و کارکردهای اجتماعی در کتابخانه‌های عمومی دنیا به دست آوریم، بر آن شدیم تا با دعوت از اندیشمندان مطرح بین‌المللی در گام اول کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی دنیا را شناسایی کنیم و در گام دوم، با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بومی کتابخانه‌هایی عمومی کشور، نسبت به بومی‌سازی و اجرای این کارکردها اقدام کنیم. لذا از ۴ چهره ممتاز و معتبر جهانی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی و ارتباطات جهت شرکت و سخنرانی در همایش دعوت شد.

کوهی رستمی در معرفی ایفلا گفت: ایفلا نهادی مستقل، بین‌المللی، غیردولتی، و غیرانتفاعی است که اهداف آن ارتقای تفاهم بین‌المللی، همکاری، گفت‌وشنود، پژوهش و توسعه در همه زمینه‌های کتابداری از جمله کتابشناسی، خدمات اطلاع‌رسانی، و آموزش کارکنان؛ و ایجاد تشکیلاتی است که از طریق آن بتوان جنبه‌های بین‌المللی کتابداری را ارائه کرد. این نهاد بیش از ۹۰ سال است که به عنوان صدای بین المللی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی عمل کرده و در حال حاضر در بیش از ۱۵۰ کشور عضو دارد. با توجه به اهمیت ایفلا در مباحث کتابخانه‌های عمومی دنیا، باربارا لیسون رئیس ایفلا و رئیس نظام کتابخانه‌های عمومی برمن آلمان در این همایش با عنوان «کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی: رویکرد ایفلا» سخنرانی خواهند کرد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربیات بین المللی در زمینه کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی، ادامه داد: اجتماعی‌شدن کتابخانه‌های عمومی و تغییر مأموریت آن‌ها از چند سال پیش در کشورهای پیشرفته آغاز شده است و کشورهای اروپایی تجربیات خوبی در این زمینه دارند که باید از آن تجربیات متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور خودمان استفاده و آن‌ها را در کشور بومی سازی کنیم. بر همین اساس پرفسور فرانک هویسمانی استادتمام کتابداری دانشگاه آمستردام هلند، صاحب کرسی ویژه در کتابخانه سلطنتی هلند، متخصص مطالعات کتابخانه‌های عمومی هلند، با عنوان «کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی هلند»، دکتر کی پی سینگ، دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه دهلی هند با عنوان «چشم‌انداز کتابخانه‌های عمومی در هند»، و دکتر کاترینا میچنیک دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی و استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه ملی سوئد با عنوان سخنرانی «کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی در سوئد» سه سخنران بین المللی سرشناس دیگر هستند که در این‌همایش به سخنرانی خواهند پرداخت.

دبیر اجرایی همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی با اشاره به وصول ۸۴ مقاله به دبیرخانه همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی و پذیرش ۳۱ مقاله از بین ۸۴ مقاله رسیده، گفت: مقالات به‌صورت پوستر، ارائه شفاهی و سخنرانی به‌صورت مجازی ارائه می‌شوند.

همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی با همکاری انجمن ارتقاء کتابخانه‌های عمومی ایران و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با میزبانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان طی روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.