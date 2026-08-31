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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

امام جمعه گناوه: «وقف» میراث ماندگار و سرمایه‌ای برای آینده جامعه است

امام جمعه گناوه: «وقف» میراث ماندگار و سرمایه‌ای برای آینده جامعه است

گناوه- امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ وقف در جامعه گفت: وقف یکی از ارزشمندترین مصادیق باقیات‌الصالحات و میراث ماندگاری است که برکات آن پس از درگذشت انسان نیز باقی می ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه به همراه جمعی از سادات جلیل‌القدر شهرستان ضمن تبریک ایام میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، هفته وحدت و هفته وقف، با اشاره به شعار امسال هفته وقف با عنوان «میراث ماندگار و آینده پایدار» اظهار کرد: آنچه برای انسان باقی می‌ماند، آثار و برکات کارهای نیک و خیرخواهانه و همان باقیات‌الصالحات و میراث ماندگار است.

وی با بیان اینکه وقف از مصادیق ارزشمند صدقه جاریه است، افزود: وقف یک مقوله بسیار مهم و ارزشمند است و وظیفه همه ما این است که برای ترویج فرهنگ وقف در جامعه تلاش کنیم؛ چراکه آثار وقف می‌تواند سال‌ها و حتی نسل‌ها پس از درگذشت واقف، منشأ خیر و برکت برای مردم باشد.

امام جمعه گناوه با اشاره به روایات اسلامی درباره باقیات‌الصالحات خاطرنشان کرد: پس از مرگ انسان، ارتباط او با دنیا قطع می‌شود، اما سه چیز همچنان می‌تواند موجب استمرار ارتباط انسان با آثار دنیوی و اخروی شود که یکی از آنها صدقه جاریه است.

وی ادامه داد: وقف نیز از مصادیق مهم صدقه جاریه محسوب می‌شود؛ انسان اصل مال خود را حفظ و حبس می‌کند تا منافع آن در اختیار مردم و در مسیر خیر قرار گیرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به آیه شریفه «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّیٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» گفت: انسان به نیکی واقعی دست نمی‌یابد مگر اینکه از آنچه دوست دارد در راه خدا انفاق کند و وقف و اقدامات عام‌المنفعه از جلوه‌های ارزشمند این فرهنگ الهی است.

وی همچنین «علم نافع» و «فرزند صالح» را از دیگر آثار ماندگار انسان دانست و اظهار کرد: گاهی انسان در میان ما نیست اما علم، کتاب، شاگردان و تربیت‌یافتگان او باقی می‌مانند و برای وی منشأ خیر و ثواب هستند.

امام جمعه گناوه با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص)، حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین(ع) در زمینه وقف و انفاق، بر ضرورت الگوگیری جامعه اسلامی از سیره اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در سیره اهل‌بیت(ع) توجه ویژه‌ای به موقوفات و اقدامات عام‌المنفعه وجود داشته است، افزود: آب، مسجد، جاده، پل، بیمارستان و دیگر اقدامات عام‌المنفعه می‌توانند برای انسان به عنوان صدقه جاریه باقی بمانند و نام نیک انسان را در جامعه ماندگار کنند.

امام جمعه گناوه با تاکید بر اهیت ترویج فرهنگ وقف در جامعه افزود: هفته وقف فرصت مناسبی برای فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ وقف در بین مردم است.

امامزادگان؛ پایگاه‌های مهم دینی و فرهنگی و اعتقادی جامعه هستند

حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه امامزادگان در جامعه اسلامی اظهار کرد: امامزادگان امروز از پایگاه‌های مهم دینی و فرهنگی و اعتقادی جامعه هستند و نقش ارزشمندی در ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و قرآن کریم دارند.

وی با اشاره به نقش حضرت امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) در گسترش فرهنگ اهل‌بیت(ع) در ایران افزود: حرکت امامزادگان در ادامه مسیر اهل‌بیت(ع) آثار و برکات فراوانی در جامعه اسلامی داشته و امروز بسیاری از امامزادگان به قطب‌های فرهنگی و مذهبی مناطق مختلف تبدیل شده‌اند.

امام جمعه گناوه، امامزاده سلیمان بن علی(ع) را یکی از مراکز مهم دینی و فرهنگی شهرستان دانست و از تلاش‌های اداره اوقاف، هیئت امنا و هیئت عاشوراییان این امامزاده در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی قدردانی کرد.

ضرورت حفظ حرمت، تکریم و تعظیم سادات و توجه به جایگاه آنان

وی همچنین با اشاره به جایگاه سادات در فرهنگ اسلامی و شیعی گفت: سادات، میراث ماندگار و کوثر پیامبر اکرم(ص) هستند و تکریم و احترام به آنان از توصیه‌های مورد تأکید بزرگان دین است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه سادات در استان بوشهر و شهرستان گناوه از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، بر ضرورت حفظ حرمت، تکریم و تعظیم سادات و توجه به جایگاه آنان در جامعه تأکید کرد.

وی در ادامه با تبریک میلاد امام جعفر صادق(ع)، رئیس مذهب شیعه، اظهار کرد: سنت نبوی و معارف اسلامی مرهون تلاش‌های ارزشمند امام صادق(ع) و شاگردان آن حضرت است.

امام جمعه گناوه با تأکید بر اینکه نباید از امام صادق(ع) به عنوان «مؤسس» مذهب شیعه یاد کرد، گفت: تشیع از زمان پیامبر اکرم(ص) وجود داشته و افرادی همچون ابوذر، سلمان و مقداد از پیروان و شیعیان نخستین بودند؛ اما امام صادق(ع) ، رئیس مذهب شیعه، با تربیت شاگردان و گسترش علوم و معارف اهل‌بیت(ع)، نقش بسیار مهمی در تبیین و تثبیت معارف مکتب تشیع داشتند.

امام جمعه گناوه: «وقف» میراث ماندگار و سرمایه‌ای برای آینده جامعه است

ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در شرایط کنونی

حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد همه شهدا به ویژه شهدای جنگ های اخیر گفت: دشمن امروز در جنگ با نظام اسلامی شکست خورده است و چاره ای جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران و پذیرش شکست ندارد.

وی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همدلی و انسجام هستیم و نباید با ایجاد دوگانگی‌ها و دوقطبی‌های کاذب، زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کنیم.

وی با ا افزود: نقد مسئولان و بیان اشکالات، امری طبیعی و لازم است،اما هر سخن و اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند و موجب ایجاد شکاف میان مردم شود ، برخلاف مصالح جامعه و منویات رهبر انقلاب است.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر حفظ وحدت و انسجام تاکید فرموده اند و در پیام های اخیر خود در هفته دولت و وحدت نیز بار دیگر این امر را بیان کرده اند.

امام جمعه گناوه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه تصریح کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، به دنبال ایجاد انشقاق اجتماعی است و می‌خواهد وحدت مردم را از بین ببرد؛ بنابراین باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم اختلافات و دوقطبی‌های کاذب، جامعه را از مسیر اصلی خود منحرف کند.

امام جمعه گناوه: «وقف» میراث ماندگار و سرمایه‌ای برای آینده جامعه است


وی خاطرنشان کرد: امروز حفظ وحدت و انسجام ملی یک وظیفه همگانی است و همه جریان‌ها و گروه‌ها باید مراقب باشند سخن یا اقدامی که موجب تقویت جبهه دشمن و تضعیف انسجام داخلی می‌شود، صورت نگیرد.

رکنی حسینی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس و مقاومت، برای پیروزی اسلام و نیروهای مسلح، سلامتی و عزت رهبر معظم انقلاب و توفیق ملت ایران در حرکت در مسیر قرآن و اهل‌بیت(ع) دعا کرد.

در این دیدار، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه ضمن تبریک ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) و گرامیداشت هفته وقف، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات این اداره ارائه کرد.

جمعی از سادات جلیل‌القدر شهرستان در این نشست نیز ضمن تبریک این ایام فرخنده، بر اهمیت تکریم و پاسداشت جایگاه سادات و ترویج معارف اهل‌بیت(ع) در جامعه تأکید کردند.

در پایان این دیدار، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه با اهدای تمثال مبارک رهبران انقلاب اسلامی، از حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی تجلیل و قدردانی کرد.

کد مطلب 6933274

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