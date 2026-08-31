به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه به همراه جمعی از سادات جلیل‌القدر شهرستان ضمن تبریک ایام میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، هفته وحدت و هفته وقف، با اشاره به شعار امسال هفته وقف با عنوان «میراث ماندگار و آینده پایدار» اظهار کرد: آنچه برای انسان باقی می‌ماند، آثار و برکات کارهای نیک و خیرخواهانه و همان باقیات‌الصالحات و میراث ماندگار است.

وی با بیان اینکه وقف از مصادیق ارزشمند صدقه جاریه است، افزود: وقف یک مقوله بسیار مهم و ارزشمند است و وظیفه همه ما این است که برای ترویج فرهنگ وقف در جامعه تلاش کنیم؛ چراکه آثار وقف می‌تواند سال‌ها و حتی نسل‌ها پس از درگذشت واقف، منشأ خیر و برکت برای مردم باشد.

امام جمعه گناوه با اشاره به روایات اسلامی درباره باقیات‌الصالحات خاطرنشان کرد: پس از مرگ انسان، ارتباط او با دنیا قطع می‌شود، اما سه چیز همچنان می‌تواند موجب استمرار ارتباط انسان با آثار دنیوی و اخروی شود که یکی از آنها صدقه جاریه است.

وی ادامه داد: وقف نیز از مصادیق مهم صدقه جاریه محسوب می‌شود؛ انسان اصل مال خود را حفظ و حبس می‌کند تا منافع آن در اختیار مردم و در مسیر خیر قرار گیرد.



حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به آیه شریفه «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّیٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» گفت: انسان به نیکی واقعی دست نمی‌یابد مگر اینکه از آنچه دوست دارد در راه خدا انفاق کند و وقف و اقدامات عام‌المنفعه از جلوه‌های ارزشمند این فرهنگ الهی است.

وی همچنین «علم نافع» و «فرزند صالح» را از دیگر آثار ماندگار انسان دانست و اظهار کرد: گاهی انسان در میان ما نیست اما علم، کتاب، شاگردان و تربیت‌یافتگان او باقی می‌مانند و برای وی منشأ خیر و ثواب هستند.

امام جمعه گناوه با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص)، حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین(ع) در زمینه وقف و انفاق، بر ضرورت الگوگیری جامعه اسلامی از سیره اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در سیره اهل‌بیت(ع) توجه ویژه‌ای به موقوفات و اقدامات عام‌المنفعه وجود داشته است، افزود: آب، مسجد، جاده، پل، بیمارستان و دیگر اقدامات عام‌المنفعه می‌توانند برای انسان به عنوان صدقه جاریه باقی بمانند و نام نیک انسان را در جامعه ماندگار کنند.

امام جمعه گناوه با تاکید بر اهیت ترویج فرهنگ وقف در جامعه افزود: هفته وقف فرصت مناسبی برای فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ وقف در بین مردم است.

امامزادگان؛ پایگاه‌های مهم دینی و فرهنگی و اعتقادی جامعه هستند



حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه امامزادگان در جامعه اسلامی اظهار کرد: امامزادگان امروز از پایگاه‌های مهم دینی و فرهنگی و اعتقادی جامعه هستند و نقش ارزشمندی در ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و قرآن کریم دارند.



وی با اشاره به نقش حضرت امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) در گسترش فرهنگ اهل‌بیت(ع) در ایران افزود: حرکت امامزادگان در ادامه مسیر اهل‌بیت(ع) آثار و برکات فراوانی در جامعه اسلامی داشته و امروز بسیاری از امامزادگان به قطب‌های فرهنگی و مذهبی مناطق مختلف تبدیل شده‌اند.



امام جمعه گناوه، امامزاده سلیمان بن علی(ع) را یکی از مراکز مهم دینی و فرهنگی شهرستان دانست و از تلاش‌های اداره اوقاف، هیئت امنا و هیئت عاشوراییان این امامزاده در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی قدردانی کرد.

ضرورت حفظ حرمت، تکریم و تعظیم سادات و توجه به جایگاه آنان

وی همچنین با اشاره به جایگاه سادات در فرهنگ اسلامی و شیعی گفت: سادات، میراث ماندگار و کوثر پیامبر اکرم(ص) هستند و تکریم و احترام به آنان از توصیه‌های مورد تأکید بزرگان دین است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه سادات در استان بوشهر و شهرستان گناوه از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، بر ضرورت حفظ حرمت، تکریم و تعظیم سادات و توجه به جایگاه آنان در جامعه تأکید کرد.

وی در ادامه با تبریک میلاد امام جعفر صادق(ع)، رئیس مذهب شیعه، اظهار کرد: سنت نبوی و معارف اسلامی مرهون تلاش‌های ارزشمند امام صادق(ع) و شاگردان آن حضرت است.

امام جمعه گناوه با تأکید بر اینکه نباید از امام صادق(ع) به عنوان «مؤسس» مذهب شیعه یاد کرد، گفت: تشیع از زمان پیامبر اکرم(ص) وجود داشته و افرادی همچون ابوذر، سلمان و مقداد از پیروان و شیعیان نخستین بودند؛ اما امام صادق(ع) ، رئیس مذهب شیعه، با تربیت شاگردان و گسترش علوم و معارف اهل‌بیت(ع)، نقش بسیار مهمی در تبیین و تثبیت معارف مکتب تشیع داشتند.

ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در شرایط کنونی

حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد همه شهدا به ویژه شهدای جنگ های اخیر گفت: دشمن امروز در جنگ با نظام اسلامی شکست خورده است و چاره ای جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران و پذیرش شکست ندارد.

وی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همدلی و انسجام هستیم و نباید با ایجاد دوگانگی‌ها و دوقطبی‌های کاذب، زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کنیم.

وی با ا افزود: نقد مسئولان و بیان اشکالات، امری طبیعی و لازم است،اما هر سخن و اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند و موجب ایجاد شکاف میان مردم شود ، برخلاف مصالح جامعه و منویات رهبر انقلاب است.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر حفظ وحدت و انسجام تاکید فرموده اند و در پیام های اخیر خود در هفته دولت و وحدت نیز بار دیگر این امر را بیان کرده اند.



امام جمعه گناوه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه تصریح کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، به دنبال ایجاد انشقاق اجتماعی است و می‌خواهد وحدت مردم را از بین ببرد؛ بنابراین باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم اختلافات و دوقطبی‌های کاذب، جامعه را از مسیر اصلی خود منحرف کند.



وی خاطرنشان کرد: امروز حفظ وحدت و انسجام ملی یک وظیفه همگانی است و همه جریان‌ها و گروه‌ها باید مراقب باشند سخن یا اقدامی که موجب تقویت جبهه دشمن و تضعیف انسجام داخلی می‌شود، صورت نگیرد.



رکنی حسینی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس و مقاومت، برای پیروزی اسلام و نیروهای مسلح، سلامتی و عزت رهبر معظم انقلاب و توفیق ملت ایران در حرکت در مسیر قرآن و اهل‌بیت(ع) دعا کرد.

در این دیدار، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه ضمن تبریک ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) و گرامیداشت هفته وقف، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات این اداره ارائه کرد.

جمعی از سادات جلیل‌القدر شهرستان در این نشست نیز ضمن تبریک این ایام فرخنده، بر اهمیت تکریم و پاسداشت جایگاه سادات و ترویج معارف اهل‌بیت(ع) در جامعه تأکید کردند.



در پایان این دیدار، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناوه با اهدای تمثال مبارک رهبران انقلاب اسلامی، از حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی تجلیل و قدردانی کرد.