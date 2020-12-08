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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۲

در یک نشست خبری مشترک؛

چاووش‌اوغلو: اتحادیه ‎اروپا باید میانجی صادقی باشد

چاووش‌اوغلو: اتحادیه ‎اروپا باید میانجی صادقی باشد

وزیر خارجه ترکیه با شرکت در نشست خبری مشترکی با همتای مجارستانی خود در خصوص تنش ها میان آنکارا و آتن در مدیترانه شرقی گفت: اتحادیه‎اروپا باید میانجی صادقی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «مولود چاووش‌اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید به عنوان «میانجی صادقی» در مذاکرات میان آتن و آنکارا در ارتباط با مدیترانه شرقی ایفای نقش کند.

وزیر امور خارجه ترکیه در نشست خبری مشترکی با «پیتر سیارتو» (Peter Szijjart) همتای مجارستانی خود در این خصوص گفت: مشکلات با اتحادیه اروپا را می‌توان از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل کرد.

وی در ادامه اضافه کرد که آنکارا فرصتی برای استفاده از دیپلماسی ارائه کرد؛ اما همین تلاش هم متقابلاً از سوی آتن پاسخ داده نشد به نحوی که یونان اخیر نشست ناتو را با هدف تشدید تنش ها تحریم کرد.

«مولود چاووش‌اوغلو» در ادامه افزود: یونان همچنان پای گفتگو با ما نمی‌نشیند. از اتحادیه اروپا انتظار داریم نقش میانجی صادق را در بحران مدیترانه شرقی ایفا کند.

وزیر خارجه مجارستان نیز در این نشست خبری مشترک گفت: آنها (اتحادیه اروپا) چه خوششان بیاید چه نیاید، امنیت اروپا به طرز چشمگیری در دست‌های ترکیه است.

گفتنی است، دلیل اصلی شدت گرفتن تنش‌ها میان ترکیه و یونان، اقدام ترکیه در انجام اکتشاف و استخراج نفت و گاز از دریای مدیترانه و مناطق نزدیک به جزایر یونان است.

کد مطلب 5091084

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