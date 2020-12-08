به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌های مجازی «کودک، دین و فلسفه» مشتمل بر چهار نشست به همت کارگروه فلسفه و عرفان مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

نشست «چرایی فلسفه برای کودکان» با ارائه زینب برخورداری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۹۹ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ برگزار خواهد شد.

نشست «روانشناسی رشد کودک با تاکید بر مفاهیم انتزاعی و دینی؛ بررسی امکان و توصیه‌ها» چهارشنبه ۲۶ آذرماه ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ با سخنرانی نصیر عابدینی برگزار می‌گردد.

سومین نشست از این سلسله نشست‌ها، با موضوع «پرسمان اعتقادی کودک؛ تکنیک‌های مواجهه با سوالات دینی کودکان» و با ارائه حجت‌الاسلام ابراهیم اخوی چهارشنبه ۳ دی ماه ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ برگزار می‌شود.

آخرین نشست که با موضوع «کودک و مفاهیم دینی؛ چگونگی انتقال مفاهیم دینی به کودکان با تاکید بر با مفاهیم نظری دینی» و سخنرانی ناصر باهنر برگزار می‌شود، چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۹۹ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ خواهد بود.

علاقه مندان می‌تواند از طریق لینک https://join.skype.com/l۵J۶vlsXE۳Od در این نشست شرکت کنند.