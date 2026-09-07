آکادمی سینمای غزه افتتاح ‌شد؛ سینما صرفاً یک شکل هنری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، گروهی از فیلمسازان برجسته فلسطینی، عرب و بینالمللی و متخصصان صنعت سینما، روز دوشنبه آکادمی سینمای غزه را در جشنواره فیلم ونیز افتتاح کردند. در بیانیه آنها آمده است که این نهاد جدید در عین حال فیلمسازان نوظهور فلسطینی را با جامعه بینالمللی فیلم مرتبط میکند و با هدف ایجاد فضایی پایدار برای آموزش، تربیت و تولید فیلم در غزه ایجاد شده است.
آکادمی سینمای غزه که حامیانی چون کوثر بن هنیه فیلمساز تونسی برنده شیر نقرهای ونیز ۲۰۲۵ برای فیلم «صدای هند رجب» و عضو هیئت داوران ونیز و نیز کارگردانهای دیگری چون آن ماری جاسر سازنده «فلسطین ۳۶»، مای مصری سازنده «۳۰۰۰ شب» (از بنیانگذاران آکادمی) و عزالدین شلح دارد، از حمایت بازیگرانی چون هیام عباس، رامی یوسف و صالح بکری نیز برخوردار است. گرازیلا بیلدسهایم تهیهکننده ایتالیایی و علاء کرکوتی توزیعکننده و از چهرههای صنعت سینمای عرب ساکن قاهره، از اعضای آکادمی هستند.
در بیانیه آکادمی آمده است که «بر آموزش و تربیت فیلمسازان، حمایت از استعدادهای جوان و زنان، توسعه و تولید فیلمهای جدید فلسطینی، تقویت حضور فیلمسازان در غزه و ارتباط آنها با جوامع سینمایی فلسطینی، عربی و بینالمللی و ایجاد یک نهاد سینمایی پایدار در نوار غزه» تمرکز خواهد کرد.
همچنین آنها به دنبال ایجاد ارتباط با جشنوارههای فیلم و سایر نهادهای فرهنگی و همچنین صندوقهای فیلم و شرکتهای تولیدی هستند و در این بیانیه تأکید شده است: «آکادمی مشتاق ایجاد یک شبکه بینالمللی از شرکا است که از استعدادهای نوظهور فیلم در غزه حمایت، فرصتهای یادگیری و تولید را تقویت و به فیلمهای آنها کمک کند تا به جشنوارهها، پلتفرمها و مخاطبان در سراسر جهان برسند.»
شلح که خود بنیانگذار جشنواره بینالمللی فیلم زنان غزه و از بنیانگذاران آکادمی سینمای غزه است، افزود: در غزه، سینما صرفاً یک شکل هنری نیست، وسیلهای برای حفظ حافظه، بازیابی حق ما برای شکل دادن به تصویر خودمان و دادن ابزاری به نسل جدید برای روایت داستان خود است. ما میخواهیم آکادمی دریچهای برای جوانان و زنان غزه باز کند تا فیلمهای خود را بیاموزند، خلق کنند و بسازند و صدا و تصاویر آنها به جهان برسد. ما از شرکای خود در مؤسسهها، دانشگاهها و جامعه بینالمللی فیلم دعوت میکنیم تا در ساختن این فضا سهیم باشند.
اولین دوره جشنواره بینالمللی فیلم زنان غزه از ۲۶ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ در میان آوار در قلب نوار غزه برگزار و با «صدای هند رجب» افتتاح شد.
امسال ۲ فیلم فلسطینی در بخش رسمی جشنواره ونیز حضور دارند؛ «همشهری اسامه» ساخته احمد حسونا که تصویر یک عکاس را نشان میدهد که تلاش میکند نقش خود را به عنوان پدر و روزنامهنگار در حین ثبت واقعیتهای جنگ در غزه بازی کند و «گفتگو با دریا» ساخته موید علیان، درباره یک مرد فلسطینی ۶۰ ساله به نام کمال که درگیر شبکهای از بوروکراسیها در اسرائیل میشود.
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