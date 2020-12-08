احمد خورگامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد ۶ ماهه نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به واسطه جایگاه خاص خود و نقش قانونگذاری، ریل گذاری و نظارت نقش بسیار مهمی در اداره کشور دارد.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی به واسطه اینکه مسیر کشور را مشخص کرده و با نظارتی که از طریق اهرم‌هایی همچون دیوان محاسبات انجام می‌دهد نقش مهمی در اداره کشور دارد و انتظار مردم هم از آن بالا است.

دبیر جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی قزوین با بیان اینکه نقد منصفانه از سوی دلسوزان استان و کشور امروز بیش از هر زمانی نیاز است، بیان کرد: رسانه‌ها در مقاطع مختلف باید به نقد عملکرد نمایندگان بپردازند و اگر این نقد به درستی صورت نگیرد فسادزا بوده و زمینه دیکتاتوری را فراهم خواهد کرد.

وی اضافه کرد: مشکلات زیادی امروز در کشور وجود دارد که مردم با آن دست به گریبان هستند و انتظار از مجلس این است که به فکر ساماندهی این وضعیت باشد.

خورگامی بیان کرد: در تعطیلی مجلس به واسطه کرونا در اسفندماه سال گذشته شاهد کاهش قیمت اقلام ضروری همچون مرغ بودیم اما امروز در زمان حضور مجلس شاهد تورم افسار گسیخته و فشار بیشتر بر مردم هستیم و این سوال است که چطور نمی‌توانیم در کشوری با این ظرفیت عظیم مرغ تخم مرغ مورد نیاز مردم را نیز مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس فعلی در شعارهای خود حل مشکلات معیشتی مردم را وعده داده بود و مقام معظم رهبری هم در ابتدای کار مجلس حل این مشکلات را از مجلس خواسته بودند انتظار مردم این است که با فعالیت مجلس تغییرات مثبتی در حوزه معیشتی شاهد باشیم و این شاید تا به امروز محقق نشده است.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه اقدامات و پیگیری‌های خوبی هم رخ داده است تصریح کرد: بازدیدهای میدانی صورت گرفته توسط نمایندگان که خیلی هم پررنگ است از نقاط مثبت و بارز نمایندگان این دور است و شاهد هستیم که نمایندگان قزوین به صورت جهادی در میدان حضور دارند.

وی بیان کرد: این حضور امیدآفرین است و زمینه ایجاد روحیه و انگیزه در بین مرام را فراهم می‌کند.

خورگامی با بیان اینکه اگر این بازدیدها بی هدف باشد و مدل مشخصی نداشته باشد مثمر ثمر نخواهد بود، عنوان کرد: برخی از بازدیدها از دستگاه‌های اجرایی و جلسات با این مدیران مصداق دیدارهای بی نتیجه است که مدیران در آن فقط گزارش‌های خوب و به دور از واقعیات جامعه را مطرح می‌کنند.

وی گفت: بازدید و سرکشی باید از لایه‌های زیرین دستگاه‌های اجرایی باشد و به جای توجه به گزارش‌های ارائه شده مدیران، به بازخورد و نتیجه کارها توجه شود.

این فعال سیاسی با بیان اینکه یکی دیگر از نکات منفی نمایندگان این دور مجلس دچار شدن بیش از حد به حاشیه‌ها است، تصریح کرد: بخشی از آن مربوط به رسانه‌های مغرض است که نمایندگان را در طیف سیاسی خود نمی‌بینند و سعی می‌کنند برای آنها حاشیه ایجاد کنند.

وی اظهار کرد: اما بخشی از این حواشی مربوط به خود نمایندگان است که مطالبی را مطرح می‌کنند که برداشت‌های صحیحی از آن صورت نمی‌گیرد و این حاشیه ساز شده و باعث آسیب رسیدن به آنها و تحت‌الشعاع قرار گرفتن اقدامات آنها خواهد شد.

خورگامی با بیان اینکه ورود نمایندگان به حوزه انتصابات مدیران در استان، چالش‌زا است، تأکید کرد: شاید لازم باشد مدیران در دفاع از منافع مردم با مدیران کم کار برخورد کنند اما همان‌قدر که این ورود می‌تواند برای مردم مفید باشد برای نمایندگان می‌تواند مضر باشد.

وی ادامه داد: دفاع از یک شخص برای پستی خاص می‌تواند زمینه ناراحتی و دلخوری افراد دیگری که کاندیدای این پست هستند را فراهم کند و این برای نمایندگان اصلاً مناسب نیست.

دبیر جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی قزوین عنوان کرد: همین ورود به انتصابات از سوی نماینده می‌تواند زمینه بی صداقتی نمایندگان را فراهم کند کما اینکه انتصاب دامادهای دو نماینده مجلس باعث ایجاد حاشیه شده برای آنها شده است.

وی در پایان یادآور شد: اگر این انتصابات فامیلی و افراد منتسب به دفتر نمایندگان مجلس در استان کنار گذاشته شود، می‌تواند باعث کاهش حواشی و رضایتمندی بیشتر از نمایندگان شود.