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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۸:۳۰

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان:

بانک اطلاعات خانوارهای آسیب دیده ازکرونا درزنجان جمع آوری شده است

بانک اطلاعات خانوارهای آسیب دیده ازکرونا درزنجان جمع آوری شده است

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: بانک اطلاعاتی خوبی در ارتباط با خانوارهایی که از کرونا آسیب دیده اند در سطح استان زنجان متمرکز جمع آوری شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علی خاتمی روز سه شنبه در آیین توزیع سبدهای غذایی جمعیت هلال احمر استان، از جمع آوری و توزیع سبدهای غذایی هلال احمر در میان خانوارهای متاثر از کرونا و کم بضاعت قدردانی کرد.

وی با قدردانی از جمعیت هلال احمر و خیرین نوعدوست استان زنجان در تامین و سبدهای غذایی، اظهارداشت: این چندمین مرحله از توزیع سبدهای غذایی و کمک‌های مومنانه هلال احمر برای خانوارهای آسیب دیده از کرونا و کم برخودار است و شکرانه بازوی توانمند گرفتن دست نیازمندان و ناتوانان است.

خاتمی خاطرنشان کر: بانک اطلاعاتی خوبی در ارتباط با خانوارهایی که از کرونا آسیب دیده اند در سطح استان زنجان متمرکز جمع آوری شده اند.

وی تاکید کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری باید این کمک‌های مومنانه و توزیع سبدهای غذایی و معیشتی میان خانوارهای آسیب دیده از کرونا ادامه داشته باشد و هیچ خانواده‌ای از قلم نیفتد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه از داوطلبان هلال احمر که در توزیع سبدهای غذایی میان خانواده‌های هدف در استان فعالیت خواهند کرد، نیز قدردانی کرد.

کد مطلب 5091176

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