مجلس یازدهم باید تا پایان این دوره به یک رصدخانه تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست رونمایی از ۹ سامانه مجلس که در راستای تحقق ۴ رویکرد مجلس شامل مردمی سازی، هوشمندسازی، کارآمدسازی و شفاف سازی ایجاد شده اند، بعدازظهر امروز (سه شنبه ۱۸ آذر) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و جمعی از معاونان و طراحان این سامانه ها برگزار شد.

۹ سامانه‌ای که از آنها رونمایی شد، شامل «سامانه‌ یکپارچه ارتباطات مردمی»، «شفافیت عملکرد مجلس و نمایندگان»، «نظارت میدانی مجلس شورای اسلامی»، «مکاتبات حوزه‌های انتخابیه»، «مجامع»، «هیات‌ها و شوراها»، «نطق میان دستور»، «سلامت کارکنان و نمایندگان»، «مکاتبات شهرستان‌ها» می‌شود، ضمن اینکه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی از «سامانه رصد مردمی این کمیسیون و نرم افزار امنیت غذایی» و کمیسیون آیین نامه داخلی از «پارلمان مجازی ایران و دفاتر مجازی نمایندگان و مجلس یاران» رونمایی کردند.

قالیباف با بیان اینکه رونمایی از این سامانه‌ها در هفته مجلس نقطه آغازی بر تحقق ۴ رویکرد مجلس اعم از مردمی سازی، هوشمندسازی، کارآمدسازی و شفاف سازی است، گفت: یک باور درونی دارم که دشمن شماره یک ملت ایران آمریکاست، کما اینکه رهبر معظم انقلاب در یکی از مناسبت ها تحلیل مفصلی در این زمینه داشتند و در پاسخ به این سوال که برای مقابله با این دشمن چه باید کرد، تاکید فرمودند "کار کنید و کار کنید و کار" البته هم‌اکنون بوروکراسی موجود در کشور، دشمن داخلی است که به دشمن بزرگ یعنی آمریکا برای نیل به اهدافش کمک می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه ۴ رویکرد مجلس برای ایجاد تحول در نظام قانونگذاری و نظارت که از آن به عنوان نتیجه سال‌ها تجربه خود و نخبگان یاد می کند، افزود: این ۴ رویکرد به هم تنیده بوده و همچون یک شبکه هستند، ضمن اینکه تحقق عدالت اجتماعی، قضایی و صرفه جویی و مبانی انقلاب که اساس آن مردم هستند به این مهم گره خورده است. همچنین مهمترین رسالت افرادی که دل در گرو انقلاب، اسلام، شهدا و ایران دارند، اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه است.

قالیباف خاطرنشان کرد: بوروکراسی به حدی سرکش شده است که هیچکس صاحب آن نیست ولی همه چیز را اداره می‌کند که برای ایجاد تحول در بخش های مختلف لازم است بر آن مسلط شویم تا در پی آن بتوانیم دشمن اصلی یعنی آمریکا را از پای درآوریم.

رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: بنده در جلسه شب گذشته نیز به این نکته اشاره کردم که از اول امسال تا ۲۷ مهرماه در مورد نهاده ها حدود ۴.۲ میلیارد دلار هزینه شده است و قیمت مرغ از کیلویی ۹ هزار تومان به ۲۹ هزار تومان رسیده است که ناشی از بوروکراسی بوده که فساد و بی عدالتی را به همراه دارد.

وی با اشاره به تجربه موفق خود در امور اجرایی در زمان فعالیتش در شهرداری یادآور شد: در زمانی که در شهرداری فعالیت می کردم، کشور از بین ۱۵۰ کشور دنیا رتبه ۱۳۵ را داشت که ما از طریق هوشمندسازی و شفاف سازی در تهران حدود ۲ سال به گونه ای فعالیت کردیم که تهران در دنیا به رتبه ۲۶ و کشور به رتبه ۹۴ رسید که این مهم در کتاب سازمان ملل و وزارت اقتصاد و دارایی به ثبت رسیده است.

قالیباف تاکید کرد: روش‌ها برای مبارزه با فساد اشتباه است و برای برون رفت از این معضل لازم است از طریق شفاف سازی، پیشگیری کنیم و این رسالت مهمی بر دوش مجلس است، چرا که قوه قضائیه با مفسد مبارزه می کند، اما اساس مبارزه با فساد در مجلس است که می توان از طریق قانونگذاری و نظارت صحیح این امر را محقق کرد. همچنین به این نکته توجه شود که عدم نظارت صحیح باعث بروز فساد در جامعه می شود، کما اینکه فرار مالیاتی یکی از مصادیق آن است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از ایجاد ۹ سامانه در مجلس در جهت ایجاد تحول در نهاد قانونگذاری کشور خاطرنشان کرد: این روند باید تداوم یابد و نقایص آن برطرف شود تا در پی اجرای آن بتوان تغییراتی را در بخش های مختلف ایجاد کرد، ضمن اینکه ما در آغاز کار هستیم و هر چند ایجاد این سامانه ها حاصل تلاش تعدادی از نمایندگان، متخصصان و نخبگان است، اما همچنان نیازمند تلاش بیشتری در این زمینه هستیم تا به یک پلتفرم تبدیل شوند و بتوان کار اثرگذارتری انجام داد که تحقق این امر نیز به زمان و تجهیزات بیشتری نیاز دارد.

وی بیان کرد: آرزو دارم در مجلس رصدخانه‌ای داشته باشیم تا هر نماینده‌ای هر روز بدون نیاز به اخذ گزارش از افراد، در جریان پروژه‌ها، نحوه هزینه‌کرد بودجه‌ها و داده ها در این زمینه به صورت تحلیل شده و دسته‌بندی شده قرار گیرد و این اتفاق دور از دسترس نیست، چرا که می‌توان تقویت بُعد نظارتی مجلس را در قانون برنامه هفتم توسعه لحاظ کرد و از این طریق اسب چموش بوروکراسی را مهار و مدیریت صحیحی در کشور اعمال کرد.

قالیباف با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مردم در حوزه تقنین و نظارت یادآور شد: مردم که به نمایندگان خود رأی داده اند، این حق را دارند که در هر مکان، زمان و شرایطی در جریان اقداماتی که نمایندگان انجام می دهند، قرار گیرند و این سامانه ها بستر این مهم را محقق کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی از طراحان این سامانه ها خواست تا در جهت یکپارچه سازی و تحقق ۴ رویکرد اصلی مجلس به گونه ای مدیریت کنند که از همین آغاز کار در جهت نیل به اهداف در مسیر اصلی خود جریان پیدا کند، ضمن اینکه تاکید کرد معماری این بحث و تامین زیرساخت ها و امنیت شبکه ها از امنیت بسزایی برخوردار است.