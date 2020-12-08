عملیات امداد و نجات به سیل زدگان در ۵ شهرستان هرمزگان انجام شد

مختار سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملیات امدادرسانی جمعیت هلال‌احمر در سیل و آب‌گرفتگی اخیر ۱۶ و ۱۷ آذر ماه گفت: با دریافت هشدارهای هواشناسی، و پیش‌بینی وقوع سیل در برخی از نقاط استان برنامه‌ریزی جهت ارتقای توان آمادگی و پاسخگویی به موقع و ارائه خدمات رسانی در دست پیگیری قرار گرفت.

سلحشور اظهارداشت: در پی ورود سامانه بارشی از سمت غرب استان در سطح شهرستان پارسیان و اعلام آب در شهر و روستاهای اطراف اقدامات لازم جهت تخلیه آب صورت گرفت

وی افزود: سقوط دو دستگاه خودرو پراید وانت و پژو پارس به رودخانه بدلیل طغیان رودخانه فصلی و ریزش کوه منجر به مرگ ۵نفر از سرنشینان این دو خودرو شد که عملیات جستجو توسط امدادگران هلال احمر انجام شد.

سلحشور تصریح کرد: توزیع چادر، پتو، نایلون و بسته های غذایی بین آسیب دیدگان ناشی از سیل و آب گرفتگی از اقدامات صورت گرفته در شهرستان پارسیان است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان ادامه داد: در شهرستان بستک نیز بدلیل وقوع سیل و آب گرفتگی ۳۸۲ بسته مواد غذایی بین خانواده های آسیب دیده توزیع شد.

سلحشور با اشاره به گرفتار شدن یک نفر در مسیر رودخانه آب نمای روستای سرجوئیه بیان کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم عملیاتی جهت امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد که با کمک بولدوزر عوامل محلی به محل امن منتقل گردیدند.

وی از توزیع ۲۲ بسته مواد غذایی ،۴۲ تخته موکت و ۴۴ تخته پتو بین آسیب دیدگان در شهرستان رودان خبر داد و گفت: در شهرستان بشاگرد نیز تا کنون ۵۵ تخته پتو، ۳۵۰ کیلوگرم نایلون و بسته های غذایی بین ۲۲۷ خانواده متاثر از سیل و آب گرفتگی توزیع شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان در تشریح امدادرسانی در شهرستان سیریک گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر گرفتار شدن شش نفر در مسیر رودخانه گز دو تیم عملیاتی اعزام با یک فروند قایق عوامل مردمی از سیلاب نجات یافتند.

وی با اشاره به گرفتار شدن یک راکب موتور سوار ۳۰ ساله در مسیر رودخانه محدوده روستای شمع جو اظهارداشت: این فرد حادثه دیده قبل از رسیدن عوامل امدادی از سیلاب نجات می یابد اما با وجود انتقال به بیمارستان به دلیل وخامت حال عمومی، جان خود را از دست داد.

سلحشور افزود: تخلیه آب منزل و توزیع ۱۷ دستگاه چادر، توزیع ۳۴۵ تخته پتو، ۱۳۸ تخته موکت، ۲۰ ست ظروف، بخاری و بسته های غذایی بین متاثرین سیلاب توسط جمعیت هلال احمر در شهرستان سیریک انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان تاکید کرد: عملیات امدادرسانی به متاثرین از سیل و آب گرفتگی تا زمان عادی شدن شرایط همچنان ادامه دارد.