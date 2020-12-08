گرفتار شدن ۱۰هزار نفر از روستائیان در سیل صحت نداشت

مصطفی غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار خبر گرفتار شدن «۱۰ هزار نفر در روستاهای رودان گرفتار سیل شدند» بیان داشت: رسانه ها پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند و انتظار می رود در انعکاس اخبار و اطلاعات همه جوانب را در نظر بگیرند و منصفانه عمل کنند.

فرماندار رودان در خصوص گفتگوی رئیس شورای روستای ماشنگی با یکی از خبرگزاری ها افزود: روز قبل از بارندگی جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان با حضور اعضای این ستاد برگزار شد و شهردار زیارتعلی نیز در این جلسه حضور داشت و اقداماتی که باید صورت می گرفت به اعضا یادآوری شد.

وی ادامه داد: حداقل در یک سال گذشته بیش از سه مرتبه از منطقه مورد اشاره بازدید به عمل آمده و اقدامات لازم در راستای کاهش مشکلات تردد بین زیارتعلی و ماشنگی صورت گرفت.

غلامپور احداث پل ماشنگی را از اولویت های شهرستان اعلام کرد و خاطرنشان کرد: برای آغاز عملیات اجرایی این طرح اعتباری حدود ۴۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده و در خصوص زمان و نحوه اجرای این پروژه مراجع ذیربط باید پاسخگو باشند.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان رودان گفت: در مدت بارندگی با تمام بخشداران مستمرا در ارتباط بودم و گزارشات را به صورت لحظه ای دریافت می کردم و در خصوص اظهارات رئیس شورای ماشنگی، گزارشی مبنی بر گرفتاری ۱۰ هزار نفر در سیل در بخش رودخانه واصل نشد. از طرف دیگر هم هیچ تماسی از سوی نامبرده با بنده گرفته نشده که انتظار می رود اعضای شورای اسلامی در بیان مسایل و مشکلات منصفانه و براساس واقعیت اظهار نظر کنند.

وی با ابراز گلایه از برخی رسانه ها در انعکاس یکسویه اخبار تصریح کرد: رسانه ها همواره یار و مددکار مسئولین درا رائه بهتر خدمت به مردم هستند و بالشخصه رسانه ها را همراه مدیران می دانم و نقد و تحلیل آنها را دلسوزانه و با هدف حل مشکلات ارزیابی می کنم اما در این خبر انتظار این بود خبرنگار یا مدیر این رسانه اطلاعات کاملتری را از مسئولین ذیربط دریافت کنند که خدای ناکرده شبهه افکنی، نگرانی و اضطراب عمومی را در پی نداشته باشد.