برای بازگشت کاراته به المپیک رایزنی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص حذف کاراته از بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس گفت: در جلسه هیأت اجرایی IOC که در لوزان برگزار شد، رشته‌های جدیدی برای پاریس ۲۰۲۴ انتخاب شدند که از جمله آنها موج سواری و حرکات موزون بود. تغییراتی هم در سایر رشته‌ها ایجاد شده که مهمترین موضوع برای ما حذف کاراته بود. البته این رشته قبلاً در المپیک نبود و در توکیو هم به خاطر درخواست ژاپنی‌ها به عنوان میزبان اضافه شده بود.

وی که با رادیو ایران گفتگو می‌کرد، افزود: قطعاً فدراسیون جهانی کاراته تلاش می‌کند تا در تصمیم اتخاذ شده تغییری ایجاد کند و ما هم تلاش خود را خواهیم داشت. فرصت برای چانه زنی وجود دارد که بتوانیم کاراته را در المپیک احیا کنیم. در برخی رشته‌های دیگر هم تغییرات جدی ایجاد شده چون سیاست IOC برابری تعداد زنان و مردان ورزشکار در المپیک پاریس است.

رئیس کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال که ایران چه اقدامی برای جلوگیری از حذف کاراته خواهد کرد به رادیو ایران، گفت: روز دوشنبه هفته آتی شورای المپیک آسیا نشستی را با تمامی اعضا خواهد داشت. من به همراه نصراله سجادی و پیمان فخری راهی مسقط عمان می‌شویم. من آنجا به عنوان اعتراض و برای بازگشت کاراته به المپیک بحث می‌کنم. بنا دارم با مسئولان ژاپنی هم در این خصوص صحبت کنم. اگر بتوانیم از سوی شورای المپیک آسیا بیانیه‌ای در این خصوص صادر کنیم، اتفاق خوبی است. به هر حال کشورهای آسیایی یک چهارم از IOC هستند و اعتراضشان تأثیرگذار است. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد، اما برای بازگرداندن کاراته نمی‌توانیم وعده‌ای بدهیم.