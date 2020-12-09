معاون وزیر خارجه آمریکا با «برهم صالح» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «دیوید شینکر» معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور خاور نزدیک با برهم صالح رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد. دیدار دو طرف در بغداد، پایتخت عراق انجام شد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات عراق و منطقه بحث و تبادل نظر کردند. گفتگو پیرامون روابط دوجانبه و راهکارهای تقویت آن نیز از جمله دیگر محورهای دیدار مقامات بغداد و واشنگتن بود.

این درحالی است که شب گذشته شینکر آخرین مواضع آمریکا در خصوص مسأله تعطیلی سفارت واشنگتن در بغداد را اعلام کرده بود. وی در این باره گفته بود: دوست دارم توضیح دهم که مستشاران آمریکایی در بغداد هستند و سفارت آمریکا در بغداد باقی است و بسته نخواهد شد.