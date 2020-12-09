  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ آذر ۱۳۹۹، ۸:۳۰

در بغداد؛

معاون وزیر خارجه آمریکا با «برهم صالح» دیدار کرد

معاون وزیر خارجه آمریکا با «برهم صالح» دیدار کرد

معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور خاور نزدیک با برهم صالح رئیس جمهور عراق در شهر بغداد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «دیوید شینکر» معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور خاور نزدیک با برهم صالح رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد. دیدار دو طرف در بغداد، پایتخت عراق انجام شد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات عراق و منطقه بحث و تبادل نظر کردند. گفتگو پیرامون روابط دوجانبه و راهکارهای تقویت آن نیز از جمله دیگر محورهای دیدار مقامات بغداد و واشنگتن بود.

این درحالی است که شب گذشته شینکر آخرین مواضع آمریکا در خصوص مسأله تعطیلی سفارت واشنگتن در بغداد را اعلام کرده بود. وی در این باره گفته بود: دوست دارم توضیح دهم که مستشاران آمریکایی در بغداد هستند و سفارت آمریکا در بغداد باقی است و بسته نخواهد شد.

کد مطلب 5091352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      دولت بی لیاقت ترامپ با این کارها تلاش میکند وجه منطقه ای و سیاسی خود را بهبود بخشد اما هیچکدام از جناحهای سیاسی امریکا توان نجات امریکا از سقوط حتمی را ندارند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها