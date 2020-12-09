به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه ۱۹ آذر) با جیحون بایرام‌اف وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی از اعلام آتش ­بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفت: مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی ،مسئولان و مردم ایران نسبت به درگیری های اخیر آذربایجان دغدغه ­مند بودند و از موضوع مهم حفظ تمامیت ارضی آذربایجان قویا حمایت کردند.

قالیباف با اشاره به اینکه پیوند عمیق فرهنگی و دینی میان دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان وجود دارد، افزود: باید از ظرفیت و توانمندی­های دو کشور برای افزایش سطح همکاری های اقتصادی، فرهنگی و ... بهره کافی برده شود. همکاری­‌های مرزی و اتصال مسیرهای ریلی می‌تواند در اولویت امور قرار بگیرد.

وی با تأکید بر تداوم گفتگو و رایزنی‌های فیمابین در راستای منافع دو ملت تصریح کرد: مقامات عالی‌رتبه دو کشور اقدامات مناسبی برای افزایش همکاری­ های دوجانبه انجام داده ­اند اما هنوز به سطح مطلوب نرسیده ایم.

رئیس مجلس نسبت به حضور نیروهای تروریستی در خاک آذربایجان ابراز نگرانی و بر ضرورت حل فوری آن تاکید کرد و استمرار حضور تروریست‌ها و تحرکات رژیم صهیونیستی در کشور همسایه، جمهوری آذربایجان را تهدیدی علیه صلح و امنیت در منطقه دانست.

رئیس قوه مقننه در پایان اظهار کرد: تجربیات و توان خوبی در جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ در منطقه قره باغ وجود دارد از این رو آمادگی لازم برای اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه های زیرساختی ، فنی و خدمات مهندسی وجود دارد.

جیحون بایرام‌اف، وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان نیز در ابتدای این دیدار ضمن محکوم کردن ترور دانشمند هسته ای کشورمان و عرض تسلیت به مردم ایران، گفت: این اقدام تروریستی قابل پذیرش نیست و مردم آذربایجان با جان و دل این غم را احساس کردند.

وی با اشاره به پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران در ارائه راه­‌حل صلح­ آمیز جهت پایان دادن به مناقشه آذربایجان و ارمنستان، افزود: موضع گیری های رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، رئیس‌جمهور، نمایندگان و مردم در طول جنگ ۴۴ روزه برای مردم جمهوری آذربایجان قوت قلب بود.

بایرام‌اف ادامه داد: متاسفانه اراضی آزاد شده به طور صددرصدی تخریب شده و جمهوری آذربایجان قصد دارد با همکاری­های بین ­المللی این مناطق را بازسازی کند؛ بدون شک همسایگان و دوستان از جمله جمهوری اسلامی ایران در اولویت این همکاری­ ها قرار دارند.