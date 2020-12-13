تلاش عربستان برای گرفتن میزبانی جام ملتهای آسیا با سفر به بحرین

به گزارش خبرنگار مهر، پنج کشور عربستان، قطر، ایران، هندوستان و ازبکستان نامزد گرفتن میزبانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های ۲۰۲۷ آسیا هستند و هر کشور به نوبه خودش اقداماتی را برای گرفتن میزبانی آغاز کرده است.

قطر از مدت‌ها پیش مدارک و مستندات لازم را در چند پرونده جداگانه از طریق سفیر خود در کشور مالزی به کنفدراسیون فوتبال آسیا تحویل داد.

عربستان دیگر مدعی گرفتن میزبانی جام ملت‌های فوتبال آسیا است. سعودی‌ها برای گرفتن میزبانی در رقابت با قطر انگیزه‌های زیادی دارند (دو کشور رقیب جدی برای گرفتن میزبانی بازی‌های آسیایی سال ۲۰۳۰ هم هستند) و قصد دارند به هر ترتیب میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ را از عرصه جام ملت‌های آسیا کنار بگذارند.

در همین ارتباط سایت عربی «کوره» خبر داد یک هیات ورزشی برای تحویل پرونده عربستان در مورد میزبانی جام ملت‌های آسیا عازم بحرین شد.

«عبدالعزیز بن ترکی الفیصل» وزیر ورزش در حضور تعدادی از روسای باشگاه‌ها در فرودگاه ریاض حاضر شد. «یاسر المسحل» رئیس فدراسیون فوتبال عربستان و تعدادی از ستاره‌های سابق فوتبال این کشور از جمله «ماجد عبدالله» و «صالح النعیمه» هم در این هیات حضور دارند.

این پرونده شامل تسهیلاتی است که توسط آژانس‌ها و وزارتخانه‌ها برای کمک به برگزاری مسابقات، هتل و اسکان تیم‌ها، خطوط هوایی، خدمات بهداشتی و … ارائه شده است. در این پرونده همچنین به استادیوم‌های برگزاری مسابقات و تمرینات و تجهیزات ارائه شده به تیم‌های آسیایی اشاره شده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا روز ۱۸ دسامبر (۵ روز دیگر) را به عنوان مهلت پایانی کشورهای متقاضی برای ارسال پرونده‌های درخواست میزبانی اعلام کرده است مشروط به اینکه کشور میزبان در سال ۲۰۲۱ مشخص شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عربستان همچنین حامی رسمی برگزاری جام ملت‌های آسیا برای سال ۲۰۲۷ را رونمایی کرد. طبق اعلام روزنامه «الشرق الاوسط» عربستان، هواپیمایی این کشور قرار است حامی فدراسیون فوتبال عربستان در برگزاری جام ملت‌ها باشد.