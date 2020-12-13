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۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۲

معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:

۴۵۱ یونیت و ۱۲ دستگاه آسانسور روی پل‌های مکانیزه فعال است

۴۵۱ یونیت و ۱۲ دستگاه آسانسور روی پل‌های مکانیزه فعال است

معاون فنی حمل و نقل شهرداری تهران از رفع مشکلات و خرابی‌های موجود در برخی پل‌های عابر مکانیزه خبر داد و گفت: در حال حاضر، ۴۵۱ یونیت و ۱۲ دستگاه آسانسور روی پل‌های مکانیزه در تهران فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس وحید سرلک با بیان این‌که از چند ماه پیش مدیریت وضعیت پله‌های برقی به سازمان حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران سپرده شده است، اظهار کرد: پیش از این، مدیریت و رسیدگی یکسانی بر وضعیت این پل‌ها اعمال نمی‌شد و زمانی که ما مدیریت پل‌ها را در اختیار گرفتیم ۱۶۹ پله برقی و ۱۴ آسانسور خراب بود.

سرلک افزود: در حال حاضر، ۱۲۱ پل عابر مکانیزه در سطح شهر تهران داریم که ۴۸۶ یونیت پله برقی و ۱۷ آسانسور روی این پل‌ها قرار گرفته است که در این میان ،۴۵۱ یونیت و ۱۲ دستگاه آسانسور فعال است.

معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰ درصد خرابی‌های پل‌های عابر مکانیزه اصلاح شده، تصریح کرد: برخی از این پل‌ها قدیمی و فرسوده هستند و بیش از ۱۵ سال عمر دارند که با توجه به مشکلات تحریم، نوسان بازار و مشکلات موجود برای تامین قطعات موردنیاز، باید برای تعمیر آنها چاره‌اندیشی کرد.

مهندس سرلک، سرقت قطعات پل‌های مکانیزه را یکی دیگر از مشکلات عنوان کرد و گفت: سارقان در ساعت‌هایی که رفت و آمدی در برخی پل‌ها وجود ندارد، بعضی قطعات آسانسور یا پله برقی را سرقت می‌کردند و به همین دلیل، برای همه پل‌ها نگهبانانی تعیین کردیم تا علاوه بر تامین امنیت، از لحاظ پاکیزگی و ایمنی هم به وضعیت آنها رسیدگی کنند.

کد مطلب 5094403

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