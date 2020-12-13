به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس وحید سرلک با بیان این‌که از چند ماه پیش مدیریت وضعیت پله‌های برقی به سازمان حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران سپرده شده است، اظهار کرد: پیش از این، مدیریت و رسیدگی یکسانی بر وضعیت این پل‌ها اعمال نمی‌شد و زمانی که ما مدیریت پل‌ها را در اختیار گرفتیم ۱۶۹ پله برقی و ۱۴ آسانسور خراب بود.

سرلک افزود: در حال حاضر، ۱۲۱ پل عابر مکانیزه در سطح شهر تهران داریم که ۴۸۶ یونیت پله برقی و ۱۷ آسانسور روی این پل‌ها قرار گرفته است که در این میان ،۴۵۱ یونیت و ۱۲ دستگاه آسانسور فعال است.

معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰ درصد خرابی‌های پل‌های عابر مکانیزه اصلاح شده، تصریح کرد: برخی از این پل‌ها قدیمی و فرسوده هستند و بیش از ۱۵ سال عمر دارند که با توجه به مشکلات تحریم، نوسان بازار و مشکلات موجود برای تامین قطعات موردنیاز، باید برای تعمیر آنها چاره‌اندیشی کرد.

مهندس سرلک، سرقت قطعات پل‌های مکانیزه را یکی دیگر از مشکلات عنوان کرد و گفت: سارقان در ساعت‌هایی که رفت و آمدی در برخی پل‌ها وجود ندارد، بعضی قطعات آسانسور یا پله برقی را سرقت می‌کردند و به همین دلیل، برای همه پل‌ها نگهبانانی تعیین کردیم تا علاوه بر تامین امنیت، از لحاظ پاکیزگی و ایمنی هم به وضعیت آنها رسیدگی کنند.