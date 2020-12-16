ترور سردار سلیمانی یک ترور هدفمند و خلاف قوانین بین الملل بود

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل - زهرا میرظفرجویان: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از دیدگاه تحلیلگران مستقل و منصف سیاسی غرب یک چهره مبارز و ضد تروریسم به ویژه در مفهوم خاص آن داعش به شمار میرود. آنها معتقدند که مبارزه با تروریسم در غرب مصداقهای خود را از دست داده است و یک نمایش متناقض و تمسخرآمیز برای گمراه کردن افکار عمومی به شمار میرود.
این پرسش مطرح است که چگونه دولت آمریکا از مبارزه با تروریسم سخن میگوید و در همان زمان بزرگترین چهره مبارزه با داعش را با نقض قوانین و تمامیت ارضی یک کشور در اقدامی هدفمند برنامه ریزی شده ترور میکند. جهان امروز آن اندازه که به کثرت، نام رهبران گروههای تروریستی را شنیده است و رویدادهای پیرامونی آن مملوء از تهدید و خشونت است کمتر چهرههایی چون سلیمانی را به خود دیده است.
مبارزه با تروریسم آمریکا ادامه روند بهره برداری سیاسی از ملتها است. تعاریف متضاد و رویکردهای متفاوت در قبال واژههای بزک شده که هر از گاهی توسط رسانهها بازتولید میشود. برخی نظریه پردازان یا مقامهای سیاسی و نظامی از سردار سلیمانی به عنوان مرد شماره یک مبارزه با تروریسم و داعش و فرماندهی و ژنرالی با قابلیتهای فهم بالای مسائل نظامی و درک تحولات سیاسی نام میبرند که البته بخش مهمی از محافل سیاسی و رسانهای ترجیح میدهند که این نکته را برجسته نکنند و اساساً به آن اشاره نشود.
در همین رابطه گفتگویی داشته ایم با «آنتونی کارتولوچی» تحلیلگر آمریکایی و کارشناس ژئوپلیتیک که مشروح آن در زیر آمده است.
*بر اساس قوانین بین المللی، عمل ایالات متحده در ترور سردار سلیمانی را چگونه ارزیابی میکنید؟
آمریکا سردار سلیمانی را در میانه اشغال غیرقانونی خود در عراق، بدون توجیه، خارج از هر اقدام قابل تصور در قوانین بین الملل و با نقض مستقیم نه تنها قوانین ایالات متحده و بین المللی بلکه با نقض قوانین عراق و بدون موافقت این کشور ترور کرد. تقریباً از همه جنبهها، این ترور هدفمند غیرقانونی بود.
اما با توجه به سوابق واشنگتن در زمینه انجام جنایات در سطح بین المللی- از ترورها تا حملههای گسترده - این نوع جنایات عادی شده است و متأسفانه در مورد برخورد با این جنایات به ویژه در سازمان ملل بسیار ناکارآمد، اقدامات کمی انجام شده یا میشود.
*نقش سردار سلیمانی را در مبارزه با تروریسم مورد حمایت آمریکا و عربستان چگونه میبینید؟
پر واضح است که سردار سلیمانی و به معنای وسیعتر آن، ایران در مبارزه با گروه خودخوانده تروریستی داعش و وابستههای مختلف آن همچون القاعده نه تنها در سوریه در کنار نیروهای روسی و سوری بلکه در عراق و فراتر از آن نیز نقش کلیدی داشتند.
اگرچه آمریکا نیز ادعا می کند که با گروههای تروریستی مبارزه می کند اما واضح است که تقابل فزاینده این گروهها با سوریه، عراق، ایران و روسیه بخاطر تلاش های ائتلاف این ۴ کشور برای از بین بردن سازمانهای تروریستی است، تروریستهایی که آمریکا سالها از آنها به عنوان نماینده در منطقه استفاده می کرده است.
از آنجایی که تلاشهای ایران علیه گروههای تروریستی ادامه داشته و خواهد داشت این ترور عملی زشت و در نهایت بیهوده بوده است. سلیمانی فقط یک فرمانده ماهر در مبارزه با تروریسم نبود بلکه او بخشی از یک نهاد مؤثر در این راه بود که تا زمان ترور آمریکا، به کار خود ادامه داد.
*نقش سردار سلیمانی را در خنثی سازی برنامههای آمریکا برای ترسیم نقشه منطقه چگونه میبینید؟
چهرههایی مانند سلیمانی و به معنای وسیعتر، تلاش دولتهای سوریه، ایران، عراق و روسیه در حال حاضر نقشههای آمریکا را برای تغییر خاورمیانه و شمال آفریقا خنثی کرده است. در حالی که سیاستهای تخریبی واشنگتن برای سالهای سال همچنان تهدیدی برای این منطقه باقی خواهد ماند، اما این موضوع روشن است که روزهای تغییر چهره منطقه به خواست و اراده آنها مدتهاست که سپری شده و روند از بین رفتن نفوذ آمریکا در منطقه آغاز شده است.
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