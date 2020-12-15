ایده های فناورانه در ۴ بخش فناوری تجاری سازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ابراهیمی رئیس«جشنواره کارآفرین دانشگاهی (استارپوزال ۲۰۲۰)» و معاون پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس گفت: در حال حاضر بیش از ۷۴۰ هزار دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل هستند، اگر پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هدف تولید محصول یا ارائه خدمت فناورانه تعریف و انجام شود می تواند به رفع نیاز داخل و حل چالش های تولید و صنعت کشور کمک کند.

معاون پارک علم و فناوری مدرس افزود: گامهای ابتدایی برگزاری جشنواره از بهمن ماه ۹۸ شروع شد که مقارن با شیوع کروناویروس تبعاً فعالیت دانشگاه ها تحت الشعاع این موضوع قرار گرفت. اما با درنظر گرفتن تدابیر لازم، در این مدت مخاطبان جشنواره حدود ۷ هزار نفر ساعت از رویدادهای آموزشی و دوره های توانمندساز در زمینه تجاری سازی به صورت وبینار استفاده کردند.

وی با بیان اینکه ۴۳۷ طرح، از ۵۸ دانشگاه و ۲۵ استان ایران به دبیرخانه این جشنواره رسید، گفت: پس از انجام فرآیند پایش اولیه، ۹۵ ایده دارای پتانسیل تجاری شدن به مرحله‌ی اول داوری راه یافتند. داوری مرحله اول جشنواره‌ی ملی کارآفرین دانشگاهی(استارپوزال) با رویکرد بررسی جنبه‌های علمی-پژوهشی طرح‌ها، توسط اعضا هیات علمی دانشگاه در آبان‌ماه ۱۳۹۹ انجام شد و درنتیجه آن ۴۰ طرح به مرحله‌ی دوم داوری راه پیداکردند.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: تیمهای راه یافته به مرحله دوم داوری در چهار حوزه‌ فناوری سلامت، کشاورزی و امنیت غذایی، ساخت و تولید و فناوری های نرم در ۴ روز به رقابت پرداختند.



به گفته وی، برگزارکنندگان جشنواره ۲۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی به تیمهای برتر، در قالب کمک هزینه توسعه فناوری پرداخت می کنند که سهم سه تیم اول به ترتیب ۳۰، ۲۵ و ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. همزمان با برگزاری مراحل داوری، تیمهایی که در مرحله شتابدهی قرارداشته یا نیاز به جدب سرمایه دارند توسط شتابنده ها و سرمایه گذاران همکار جشنواره مورد حمایت قرار می گیرند.

ابراهیمی پذیرفته شدن استارپوزال توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان مبادی معرفی شرکتهای خلاق را یکی از امتیازات حضور استارت اپهای دانشگاهی در جشنواره عنوان کرد و گفت: امیدواریم با پررنگ تر شدن نقش اساتید کارآفرین در دانشگاه ها بتوان نسبت بیشتری از اعضای هیات علمی را به حوزه کارآفرینی و تعریف پایان نامه های با قابلیت تجاری شدن هدایت کرد.

وی افزود: این جشنواره با هدف ترویج رویکرد کارآفرینی در فعالیتهای علمی پژوهشی دانشگاه ها و تقویت جایگاه اعضای هیات علمی کارآفرین، توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و به صورت سراسری برگزار می شود.