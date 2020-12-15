بد قولی دولت درباره بودجه صندوق نوآوری/ چشم امیدمان به مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، علی وحدت امروز در نشست امضای توافق نامه «هم سرمایه گذاری» ۴۰۰ میلیارد ریالی صندوق نوآوری و شکوفایی از طرحهای فناورانه پارکهای علم و فناوری که به صورت آنلاین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، با تبریک هفته پژوهش گفت: خدمات سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی طی یکی دو سال اخیر توسعه جدی پیدا کرده است.
وی افزود: در بخش تسهیلات، ۴ هزار میلیارد تومان به شرکتهای دانش بنیان و طرحهای فناورانه فقط در سال ۹۹ از سوی صندوق به شرکتها پرداخت خواهد شد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اختصاص ضمانت نامههای صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکتهای دانش بنیان گفت: امسال ۳ هزار میلیارد ضمانت نامه به شرکتهای دانش بنیان اختصاص خواهد یافت.
وحدت با اشاره به سرمایه گذاریهای خطرپذیر گفت: در همه دنیا سرمایه گذاری خطرپذیر یا vc از نوع سرمایه گذاریهای مهم به شمار میرود که این موضوع نیز در صندوق برای توسعه شرکتهای دانش بنیان از سال گذشته و امسال به کار گرفته شد.
وی ادامه داد: البته که موضوع سرمایه گذاری خطرپذیر از ۶ سال پیش دنبال میشد اما آنچنان به مرحله اجرایی نرسید.
وحدت با بیان اینکه در این نوع سرمایه گذاری، صندوق ۸۰ درصد سرمایه موردنیاز طرحها را تأمین میکند، افزود: اما برخی از طرحها باز هم ترجیح میدهند که از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند و وارد فرآیند vc نشوند.
به گفته رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تا زمانی که مزیت سرمایه گذاری خطرپذیر مشخص نشود، نمیتوان به زودی شاهد آثار آن بود.
وی در خصوص ۷ توافقنامه و قرارداد که امروز بین صندوق نوآوری و شکوفایی و پارکهای علم و فناوری منعقد میشود، گفت: اگر کمک و یاری پارکها، صندوقهای پژوهش و فناوری، پژوهشگاهها نباشد، عملاً ادامه دادن در این حیطه مشکل ساز خواهد بود؛ در همین راستا توافقنامهای بین صندوقها و پارکها امروز منعقد میشود.
وحدت در مورد دوشنبههای استارت آپی که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار میشود، گفت: بسیاری از استارت آپ ها در رویداد دوشنبههای استارت آپی صندوق نوآوری و شکوفایی فرآیند جذب سرمایه را به خوبی طی میکنند به طوری که حتی نیاز به سرمایه گذاری صندوق هم ندارند.
افزایش ۱۰ برابری سرمایه صندوقهای پژوهش و فناوری
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: طبق برنامهریزیهایمان تا پایان سال قرار است همه استانها صندوق پژوهش و فناوری داشته باشند.
وی در خصوص سرمایه صندوقهای پژوهش و فناوری گفت: طی دو سال اخیر سرمایه ثبتی این صندوقها بیش از ۱۰ برابر شده است که این جذابیتی برای صندوقها است که بتوانند فرایند حمایتی را بیش از پیش از شرکتهای دانش بنیان استانها داشته باشند.
به شکل غافلگیر کنندهای سرمایه صندوق در لایحه بودجه تامین نشده است
وحدت با اشاره به بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: علیرغم قولهای دولت، سازمان بودجه و دفتر ریاست جمهوری به شکل غافلگیرکنندهای در لایحه بودجه ۱۴۰۰ سرمایه صندوق به خوبی تأمین نشده است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: اگر این گونه باشد سرمایه فعال صندوق در ابتدای سال آینده با مشکل مواجه میشود.
وی ادامه داد: اما امیدوار به نگاه مثبت مجلس هستیم که این سرمایه را اصلاح کند.
وحدت خطاب به وزیر علوم به عنوان عضو هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: امیدواریم شما این موضوع را در مجلس پیگیری کنید تا حرکت رو به رشد صندوق نوآوری و شکوفایی همچنان ادامه داشته باشد، زیرا اگر صندوق تقویت نشود، این شیب توسعه خدمات متوقف خواهد شد.
به گزارش مهر، در این مراسم که با حضور منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، توافقنامه هم سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی و چندین طرح پارکهای علم و فناوری مازندران، یزد، هرمزگان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری قم منعقد شد.
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