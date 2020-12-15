وضعیت نامشخص نادری و بازگشت «میلیچ» به ترکیب اصلی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، سریال مصدومیت بازیکنان استقلال همچنان ادامه دارد و محمد نادری مدافع چپ این تیم هم در نیمه دوم بازی مقابل شهرخودرو به صف مصدومان این تیم اضافه شد.

آبی پوشان بعد از پیروزی در مشهد و رسیدن به صدر جدول حالا خودشان را برای دیدار مقابل ذوب آهن و حفظ صدرنشینی آماده می‌کنند و این در حالی است که محمد نادری وضعیت مشخصی ندارد و آنچه درباره او قطعی به نظر می‌رسد، غیبتش مقابل ذوب آهن است.

با توجه به غیبت نادری مقابل ذوب آهن، هرویه میلیچ دیگر مدافع استقلال که در هفته‌های اخیر کمتر در ترکیب اصلی قرار گرفته بود بار دیگر به جمع ۱۱ نفری خواهد پیوست که بازی را از ابتدا آغاز می‌کنند و در پستی به کار گرفته خواهد شد که بیشتر از همه جا بازی کردن در آن را شگرد دارد.

دیدار استقلال و ذوب آهن از ساعت ۱۵ جمعه ۲۸ آذر به میزبانی ذوب آهن در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار می‌شود.